Ми повинні повернути не лише землі, а й людей, обдурених Росією, – Наєв про місію ООС

Країна-агресор поводиться непослідовно й нелогічно, але українські війська вже звикли до цього. Так само звикли бути щосекунди готовими до всього. Але головне завдання ООС та ЗСУ не в обороні, а в тому, щоб повернути українські землі та українських громадян.

Наш успіх залежить від єдності українців

При цьому лінію зіткнення на Донбасі ЗСУ контролюють надійно. Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил України генерал Сергій Наєв, пишуть "Факти".

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"Але слід бути об'єктивним: за чисельністю військових і зброєю армія РФ українську переважає, – сказав Наєв. – Тому наш успіх залежатиме не лише від стійкості солдатів та офіцерів, а й від єдності українського народу і підтримки союзників". Адже з такою загрозою, як Росія, справитися можна тільки спільно.



Командувач ООС Сергій Наєв

Ми повинні повернути не лише землі, а й людей

За словами генерала, серед місцевого населення території проведення ООС – безліч патріотів України. Але є й багато таких, хто сприймає українську армію з пересторогами. Здебільшого це ті, хто перебуває під впливом потужного преса російської пропаганди.

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Наєв пояснив: "Тому одне із наших головних завдань – доведення до людей об'єктивної інформації, правдивої. А також – україномовного контенту. Ми повинні повернути не лише землю, але й людей. Щоб ніхто і ніколи більше не вірив фейкам російських пропагандистських ЗМІ, брехунів і популістів країни-агресора. Не за горами той час, коли вже ніхто не буде дивитися на сусідів, де начебто вода мокріша і повітря чистіше".

Звертаюся до тих, хто мешкає по той бік лінії розмежування: ми не забули про вас. І робимо все можливе, аби якнайшвидше у кожному місті та селі знову гордо майоріли українські прапори. Ми повернемося. Обіцяю,

– заявив командувач ООС.

Хто такий Сергій Наєв? Генерал-лейтенант ЗСУ, 48 років. У 1991-1992 роках після закінчення Московського вищого загальновійськового командного училища служив в Німеччині. Потім – у Далекосхідному військовому окрузі. У Збройних Силах України – з травня 1993 року.



У 2014 році Наєв керував сектором "Б", де йшли запеклі бої за Донецький аеропорт. Пізніше очолював штаб оперативного командування "Південь", був командувачем оперативного командування "Схід", першим заступником командувача Сухопутних військ, заступником начальника Генерального штабу. 16 березня 2018 року призначений командувачем Об'єднаними силами.



Також відомо, що рідний брат Сергія Наєва мешкає та працює в окупованому Криму.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях