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      Ми пробиваємо дно, – Коломойський визначив головне завдання для нового уряду

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      Коломойський назвав пріоритет для нового уряду
      Коломойський назвав пріоритет для нового уряду / Українська правда

      Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що основним завданням нового уряду має бути перезапуск економіки та зниження тарифів і цін. Теперішню економічною ситуацію бізнесмен називає "дном".

      Новий уряд повинен мати визначену доктрину і поставити конкретні параметри, про це Коломойський в інтерв’ю "Цензор.нет".

      Ще одна заява: Коломойський: Через рік в Україні будуть нові вибори, якщо "слуги народу" почнуть бл*дувати

      Український олігарх хоче, аби метою стала кількість українців, які повернулися із заробітків жити і працювати в свою країну.

      Поставити завдання треба прикордоннику Дейнеко, він кожен день повинен давати зведення: стільки повернулося, стільки виїхало. Кожен день бери просто сальдо "виїхали і приїхали",
      – сказав Коломойський.

      За його словами, це дозволить зрозуміти – правильні дії чи ні. Окрім того, як приклад Коломойський навів кризу на Заході 1008-199 років.

      Коломойський вважає, що Донбас – ключ до успіху. Без Донбасу неможливо різко підняти доходи, однак значно знизити витрати можна і без нього.

      "Що говорив тоді глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен? Що бувають такі часи, коли гроші треба розкидати з вертольота. Облікова ставка вниз, грошей, скільки хочеш, виробництво треба запустити, виробляти товари та працювати на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", – пояснив він.

      Коломойський наголосив, що економічна ситуація в Україні наразі важка і наповнена ризиками.

      Ситуація, в яку ми потрапили – важка, ми на дні. Ми не просто досягли дна – ми його пробиваємо. Складність для Зеленського – в ризиках політичної ситуації,
      – заявив Коломойський.

      Однак, на його думку, "план перемог прорахувати легко, тому що легко вибудувати лінійну модель виходу з кризи".

      Зазначимо, 29 серпня під час свого першого засідання Верховна Рада України проголосувала за новий уряд. 

      Уряд
      Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

      Це цікаво: Коломойський пояснив, чим повинен займатися Зеленський усі п'ять років президентства


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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Війна на Донбасі Верховна Рада Ігор Коломойський
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