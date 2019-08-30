Ми пробиваємо дно, – Коломойський визначив головне завдання для нового уряду

Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що основним завданням нового уряду має бути перезапуск економіки та зниження тарифів і цін. Теперішню економічною ситуацію бізнесмен називає "дном".

Новий уряд повинен мати визначену доктрину і поставити конкретні параметри, про це Коломойський в інтерв’ю "Цензор.нет".

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Український олігарх хоче, аби метою стала кількість українців, які повернулися із заробітків жити і працювати в свою країну.

Поставити завдання треба прикордоннику Дейнеко, він кожен день повинен давати зведення: стільки повернулося, стільки виїхало. Кожен день бери просто сальдо "виїхали і приїхали",

– сказав Коломойський.

За його словами, це дозволить зрозуміти – правильні дії чи ні. Окрім того, як приклад Коломойський навів кризу на Заході 1008-199 років.

Коломойський вважає, що Донбас – ключ до успіху. Без Донбасу неможливо різко підняти доходи, однак значно знизити витрати можна і без нього.

"Що говорив тоді глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен? Що бувають такі часи, коли гроші треба розкидати з вертольота. Облікова ставка вниз, грошей, скільки хочеш, виробництво треба запустити, виробляти товари та працювати на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", – пояснив він.

Коломойський наголосив, що економічна ситуація в Україні наразі важка і наповнена ризиками.

Ситуація, в яку ми потрапили – важка, ми на дні. Ми не просто досягли дна – ми його пробиваємо. Складність для Зеленського – в ризиках політичної ситуації,

– заявив Коломойський.

Однак, на його думку, "план перемог прорахувати легко, тому що легко вибудувати лінійну модель виходу з кризи".

Зазначимо, 29 серпня під час свого першого засідання Верховна Рада України проголосувала за новий уряд.



Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

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