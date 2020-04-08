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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ми програли війну з коронавірусом, – Данилюк про наслідки пандемії в Україні

      - Читать новость на русском
      Олександр Данилюк / tyzhden.ua

      Ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна надто пізно відреагувала на пандемію COVID-19. Якби обмеження ввели раніше – криза в Україні не була б такою складною, а люди та бізнес постраждали б значно менше.

      Про це він розповів в ефірі 24 каналу та додав, що криза, яка трапилась через пандемію COVID-19, – дуже серйозна.

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      "Вона буде глибокою і дуже затяжною. Вона (криза – 24 канал) може розтягнутись більш, ніж на рік. Це є реальністю. Ми маємо звикнути до того, що з цим вірусом світ житиме від 9 до 18 місяців. Можливо, й довше, якщо не знайдуть вакцину", – сказав ексміністр.

      Він наголосив, що майбутнє України залежить від 2 факторів:

      • як Україна боротиметься з вірусом;
      • як розв'язуватимуть економічні проблеми держави, які є наслідками пандемії.

      Для обох цих факторів є одна відповідь – треба вчасно приймати рішення,
      – запевнив Данилюк.

      Він зазначив, що обмежувальні заходи потрібно було вводити заздалегідь. Однак Україна "затягнула цю історію".

      "Ми могли мати іншу картину, якби вчасно припинили розповсюдження вірусу. По цій шкалі ми програли війну з коронавірусом і наслідки будуть серйозні", – зауважив ексміністр.

      Данилюк назвав три кроки, які необхідно зараз здійснити Україні, аби якнайшвидше вийти з кризи. 

      • Будувати систему збору і аналізу інформації.

      "Будь-яке рішення уряду чи президента має опиратись на дані, певну інформацію. Зараз ці рішення – внутрішньо-інтуїтивні", – пояснив Данилюк.

      • Розробляти план виходу з кризи.

      "Треба розуміти, як ми маємо допомогти бізнесу, який постраждав. До прикладу, бізнесу, який зараз не закрився та продовжує існувати – треба допомогти кредитами. А тим, хто втратив роботу – видавати гроші. Їм потрібен фінансовий ресурс, аби надалі існувати. Є такі приклади у США та Великобританії", – сказав ексміністр.

      • Тримати глобальний контекст.

      "Такі країни, як Великобританія, Німеччина, Данія – вони вийдуть з кризи, а ми це не зможемо зробити. Тобі нас будуть боятися і обрізати на зовнішніх ринках", – наголосив Олександр Данилюк.

      Дивіться включення Олександра Данилюка в ефірі 24 каналу: відео


      Скільки часу може існувати бізнес при карантині / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Бізнес Світова криза 2020 Міністерство фінансів України Олександр Данилюк
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