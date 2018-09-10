21:03
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Порошекно повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ми проти гуртуватись навколо прізвищ, – експерт про об'єднання опозиції і демократів

92 Читать новость на русском

Чи вдасться демократичним силам домовитися з опозиційними політиками висунути єдиного кандидата на вибори до парламенту – дивіться в інтерв'ю 24 каналу з керівником молодіжного крила партії "Народний контроль" Андрієм Ткачуком.

– "Народний контроль" послідовно виступає за об'єднання опозиційних політичних сил. Ще навесні ми створили "Платформу народної довіри" – об'єднання партій, куди і запрошуємо інші політичні сили. Ми дійшли до тієї дмуки, що всі ці блоки, об'єднання – це все дуже складно. Людям просто треба розуміти, що в країні нарешті є якесь об'єднання, порозуміння. Ми за Європу, за НАТО, за антикорупційну роботу. 

Читайте також:  Вибори-2019: що таке "відкриті списки" та як викреслити з них "гречкосіїв"

– Нас об'єднують якісь спільні речі. Наприклад, минулого тижня під Верховною Радою відбулась велика акція за зміну виборчого кодексу – за скасування "мажоритарки" Януковича і вже йти за новими правилами, за відкритими списками. Ця акція за зміни зібрала понад три тисячі людей з 20 політичних партій і громадських організацій. Це один з принципів, який нас об'єднує. Нас об'єднують й інші якісь речі. То чому ж не спробувати об'єднатися навколо цих принципів?

– Не йде мова про прізвища. Ми проти того, щоб об'єднуватись навколо прізвища Добродомов, навколо назви партії "Народний контроль". Ні. Це має бути щось абсолютно нове, створене з різних партій і організацій. У цього є шанс. Кожен просто має відкинути амбіції і діяти за "постмайданівськими принципами".

Більше – дивіться в інтерв'ю. 

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
сьогодні, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Тимощуку підкорилося унікальне досягнення у збірній України
 4 червня 2016 , 10:57
Топ-новини: "Барселона" дотиснула "Реал" у шаленому матчі, визначились найкращі гравці АПЛ
 24 квітня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук