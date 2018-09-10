Ми проти гуртуватись навколо прізвищ, – експерт про об'єднання опозиції і демократів

Чи вдасться демократичним силам домовитися з опозиційними політиками висунути єдиного кандидата на вибори до парламенту – дивіться в інтерв'ю 24 каналу з керівником молодіжного крила партії "Народний контроль" Андрієм Ткачуком.

– "Народний контроль" послідовно виступає за об'єднання опозиційних політичних сил. Ще навесні ми створили "Платформу народної довіри" – об'єднання партій, куди і запрошуємо інші політичні сили. Ми дійшли до тієї дмуки, що всі ці блоки, об'єднання – це все дуже складно. Людям просто треба розуміти, що в країні нарешті є якесь об'єднання, порозуміння. Ми за Європу, за НАТО, за антикорупційну роботу.

Читайте також: Вибори-2019: що таке "відкриті списки" та як викреслити з них "гречкосіїв"

– Нас об'єднують якісь спільні речі. Наприклад, минулого тижня під Верховною Радою відбулась велика акція за зміну виборчого кодексу – за скасування "мажоритарки" Януковича і вже йти за новими правилами, за відкритими списками. Ця акція за зміни зібрала понад три тисячі людей з 20 політичних партій і громадських організацій. Це один з принципів, який нас об'єднує. Нас об'єднують й інші якісь речі. То чому ж не спробувати об'єднатися навколо цих принципів?

– Не йде мова про прізвища. Ми проти того, щоб об'єднуватись навколо прізвища Добродомов, навколо назви партії "Народний контроль". Ні. Це має бути щось абсолютно нове, створене з різних партій і організацій. У цього є шанс. Кожен просто має відкинути амбіції і діяти за "постмайданівськими принципами".

Більше – дивіться в інтерв'ю.