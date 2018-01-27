Ми розкрили 90% убивств минулоріч, – голова Нацполіції Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князев переконує, що у 2017 році число умисних злочинів зменшилось на 14% у порівнянні з попереднім роком.

А кількість розкритих випадків криміналу, мовляв, навпаки зросла.

"Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч. Поряд з цим розкрито та розслідувано 215 тисяч злочинів, що на 36 тисяч більше, ніж у 2016 році. Це найменше число таких злочинів за часи Незалежності. У 1996 році 157 вчинених убивств мали ознаки замовних, у 2006 році – 56, у 2016 – 41, а минулого року – 31 вбивство за ознаками замовного було вчинено у нашій державі", – зазначив Князєв.

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Також він заявив, що минулого року правоохоронці розкрили 90% убивств. Щоправда, резонансні випадки поліція розслідує чомусь не так швидко.

Із 10 правопорушень 9 розкрито. Відповідно є 1 % правопорушень, які ми ще не розкрили. І деякі правопорушення не розкриються в найближчий час із-за того, що не зможуть оперативні слідчі працівники знайти те зерно, яке може привести до істини,

– сказав Князєв.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на річній нараді МВС заявив, що поліції довіряє 40% громадян.