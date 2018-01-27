20:42
27 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми розкрили 90% убивств минулоріч, – голова Нацполіції Князєв

17:33, сьогодні 70 Читать новость на русском

Голова Нацполіції Сергій Князев переконує, що у 2017 році число умисних злочинів зменшилось на 14% у порівнянні з попереднім роком.

А кількість розкритих випадків криміналу, мовляв, навпаки зросла.

"Число злочинів зменшилося майже на 78 тисяч. Поряд з цим розкрито та розслідувано 215 тисяч злочинів, що на 36 тисяч більше, ніж у 2016 році. Це найменше число таких злочинів за часи Незалежності. У 1996 році 157 вчинених убивств мали ознаки замовних, у 2006 році – 56, у 2016 – 41, а минулого року – 31 вбивство за ознаками замовного було вчинено у нашій державі", – зазначив Князєв.

Читайте також: У ще двох містах України з’явиться патрульна поліція у 2018 році

Також він заявив, що минулого року правоохоронці розкрили 90% убивств. Щоправда, резонансні випадки поліція розслідує чомусь не так швидко.

Із 10 правопорушень 9 розкрито. Відповідно є 1 % правопорушень, які ми ще не розкрили. І деякі правопорушення не розкриються в найближчий час із-за того, що не зможуть оперативні слідчі працівники знайти те зерно, яке може привести до істини,
– сказав Князєв.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на річній нараді МВС заявив, що поліції довіряє 40% громадян.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
сьогодні, 20:00 Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
Тетяна Мартинюк 213
7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
сьогодні, 19:02 7 профессий, которые вызывают депрессии чаще других
Все про роботу 1378
Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
сьогодні, 17:32 Ніколи знову: Голокост навчив євреїв діяти жорстко, коли існує загроза
Дід Панас 630
Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
сьогодні, 17:00 Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі
Христина Бердинських 1010
Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
сьогодні, 16:30 Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
736
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Дивовижний осінній зорепад українці зможуть побачити 20 жовтня
 20 жовтня 2017 , 11:18
Дефіцитний антрацит привезуть до України три кораблі
 6 вересня 2017 , 23:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук