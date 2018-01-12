Ми рятуємо їхню економіку, – Клімкін про "українських біженців" у Польщі

Заяви польських політиків про нібито масовий наплив "біженців з України" є ні чим іншим як повною нісенітницею.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу під час робочої поїздки до Чернівців, передає "5 канал".

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Іноді вони говорять про українців як про біженців. Це, звичайно, повна нісенітниця, і це всім, звичайно, зрозуміло,

– наголосив він.

Глава МЗС додав, що українська сторона дискутує з польськими колегами з цього питання.

"Є дуже чітка цифра. Зараз у Польщі перебувають сотні тисяч українців. За останні два роки в Польщі офіційно отримали притулок скільки б ви думали? Лише 88 українців. Насправді, ми, українці, ми і рятуємо польську економіку, і одночасно допомагаємо конкурентоспроможності польської економіки", – заявив Клімкін.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Польщі є понад мільйон трудових мігрантів з України, з яких кілька десятків тисяч – утікачі з Донбасу, де триває війна.