Ми сексуальні, і всі нас хочуть, – Кличко про геополітичну привабливість України

На економічному форумі у Давосі є український майданчик для виступів і дискусій — Український дім. На панельній дискусії, присвяченій перспективам інвестицій, були присутні брати Кличко — Володимир і Віталій.

Володимир під час дискусії заговорив про геополітичне значення України і про те, що її територія неодноразово була завойована, відео виступу опубліковано на каналі Ukraine House Davos.

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"Все тому, що ми сексуальні, і всі нас хочуть", — зі сміхом заявив Кличко-молодший.

Відсміявшись, він пояснив, що хотів сказати.

У нас – об'єднуюча функція, функція мосту... Ми відомі за найбільшим вантажним літаком, і всі знають вертольоти Сікорського, але люди – це, напевно, найцінніше, що Україна може дати світові,

– зазначив Володимир Кличко.

"Україна історично виступає в ролі сполучної ланки між різними цивілізаціями і культурами, що і сьогодні робить її привабливою для інвесторів", – додав колишній боксер.