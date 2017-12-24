Ми ще і в Краснодарський край прийдемо, – українська журналістка пригрозила росіянам за Крим

Українська журналістка Яніна Соколовська в ефірі пропагандистського російського каналу заявила, що Крим повернеться до складу України вже дуже скоро.

Таку заяву вона зробила в ефірі на російському каналі "Первый". Під час ефіру експерти обговорювали прийняття Генасамблеєю ООН резолюції по анексованому Криму.

"Ніхто не визнав, що Крим – це російська територія. Він був, є і буде українським, він ще повернеться додому", – чітко висловилась Соколовська.

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За словами політичного експерта, резолюція Генасамблеї ООН, фактично, нічого не змінить. Не забула Соколовська і про Кримський міст.

А враховуючи, що ви будуєте міст, ми ще і в Краснодарський край прийдемо по ньому. Наших і в Тюмені багато,

– натякнула Соколовська.

До слова, російський пропагандистський "Перший канал" запропонував українській журналістці Христині Бердинських розповісти про деякі події з Києва. Та журналістка культурно "послала" їх.