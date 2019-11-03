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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Ми сприймаємо росіян як друзів": у Норвегії заговорили про зняття санкцій з Росії

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      Норвезький політик виступила за зняття санкцій з Росії
      Норвезький політик виступила за зняття санкцій з Росії / https://dt.ua/

      Окремі політики у Норвегії вимагають скасування антиросійських санкцій, бо вважають росіян "хорошими сусідами". Вони переконані, що обмеження шкодять норвезькому бізнесу.

      Обмеження проти Росії б’ють і по норвезькому бізнесу. Про це глава губернської ради адміністративно-територіальної одиниці країни Фіннмарка Рагнхільд Вассвік написала у своїй статті для видання iFinnmark.

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      Водночас вона зазначила, що всі регіони Норвегії слідують за позицією Осло, хоч можуть і вважати санкції марними.

      Ми знаємо росіян, ми співпрацюємо з ними, ми торгуємо з ними. Ми ставимо їм і критичні питання. Але тут, на півночі, ми сприймаємо росіян як друзів і сусідів. Звісно, нам здається дивним і неприродним вводити санкції щодо тих, кого ми вважаємо хорошими сусідами,
      – написала політик.

      Зазначимо, за скасування санкцій проти Росії виступали і в Німеччині – цього домагалися "Ліва партія" і партія "Альтернатива для Німеччини". Однак парламент Німеччини відхилив ці пропозиції. 

      Що відомо про санкції ЄС проти Росії?

      ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі. Відтоді санкції тільки посилювалися та продовжувалися на довший термін. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

      Норвегія не є країною-членом ЄС, вона – член Європейської зони вільної торгівлі. Однак до рішення Ради ЄС країна також приєдналась. 

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Норвегія Санкції
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