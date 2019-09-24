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      Ми стукаємо в замкнуті двері, – у "Слузі народу" думають про зміну курсу Україна – НАТО

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      Ірина Верещук
      Ірина Верещук / NewsOne

      Несподівану заяву про відносини з Альянсом зробила членкиня парламентського комітету з питань оборони та нацбезпеки в Україні Ірина Верещук. На її думку, Україну в НАТО ніхто не чекає, тому варто загалом змінити підхід до членства у цій організації.

      Так, народна депутатка від "Слуги народу" впевнена: НАТО не збирається приймати Україну до своїх лав. Про це вона розповіла в інтерв’ю "112 каналу".

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      Ми хочемо, але нас не беруть. І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Нам треба рухатися, ставати міцнішими, більш злагодженими,
      – наголосила вона.

      Верещук також пригадала, що Україна і Грузія одночасно укладали з Альянсом програми співпраці, проте зараз перебувають на різних етапах вступу до організації.

      "У нас є програми співпраці, все. Але чомусь у Грузії – це одна частина роботи, а у нас – інша. І навіть про політичну частину йдеться. Я розумію, Грузія набагато менша. У нас завжди обсяги не в нашу користь: нас багато, ми чи не найбільші в Європі, якщо говорити територіально", – додала депутатка.

      На її думку, Грузію невдовзі таки приймуть у НАТО, а ось щодо України є великі сумніви. Найімовірніше, ситуація пов’язана з впливом Росії. Мовляв, Європі вона потрібна, тому Україну й не поспішають приймати.

      Ми повинні говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО. Швидше, Грузію візьмуть. Ми жертви агресії, і сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії в НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть,
      – запевнила Верещук.

      Окрім того, депутатка вже навіть окреслила, як Україна може надалі вибудовувати свою співпрацю з НАТО.

      "Я завжди була прихильником Фінляндії у цьому питанні. Вони не вступають в НАТО, але, напевно, є найглибше інтегровані в організацію. Вони кажуть: ми навіть до Конституції це не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією. Нам теж треба заспокоїтися, збалансуватися, визначити свої пріоритети, як в обороноздатності, так і в інших напрямках", – заявила Верещук.

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      Представниця "Слуги народу" вважає, що попередній український президент Петро Порошенко лише затягував час, коли казав, що до вступу в України в НАТО залишилось зробити зовсім небагато й невдовзі це станеться.

      А ось Верещук переконана: роботи багато, а приймати Україну до НАТО ніхто не збирається. Та й схоже, "Слузі народу" простіше цю роботу просто не проводити.

      Свої переконання депутатка підтверджує такими словами: "Немає країни НАТО, яка була б не розвинена інституційно, економічно, політично та демократично".

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

      Згідно з документом: президент та уряд мають забезпечувати втілення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства держави в ЄС і НАТО, а до повноважень парламенту увійшло визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в цих організаціях.

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Україна – Росія НАТО Слуга народу
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