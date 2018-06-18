Ми створюємо групу в Євросоюзі, щоб зупинити "Північний потік-2", – Порошенко

Для того, аби зупинити будівництво "Північного потіку - 2", влада України створює в Європейському Союзі спеціальну групу. Також Україна веде переговори з Німеччиною про створення міжнародного консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС).

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.

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Президент заявив, що "Північний потік-2"– це абсолютно політиканський проект, який намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже 3 млрд доларів".

Щоб ви зрозуміли масштаб: 3 млрд доларів – це та сума, яка сьогодні витрачається на всю оборону України. Вам зрозуміло для чого він будується? Не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони,

– заявив Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, що для України зупинення будівництва "Північного потоку-2" є вкрай важливою справою. І він висловив сподівання, що будівництво вдасться зупинити.

"Саме тому ми зараз створюємо групу у Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2". Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх робити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України", – додав Порошенко.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.