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"Ми так домовились, нас це влаштовує": тесть без доходів орендує для Геращенка розкішну квартиру

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Розслідування
Розслідування "Тесть печерського рівня" / bihus.info

62-річний Олексій Шамбур сплачує за оренду квартири для родини народного депутата Антона Геращенка. Вартість оренди квартири, за оцінкою ріелтора, складає до 3 тисяч доларів на місяць.

Про це пише Bihus.info.

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До квартири на 190 квадратних метрів в одному з найвідоміших будинків у центрі Києва родина Антона Геращенка в'їхала на другий рік його депутатства – у 2016 році. В той же рік тесть нардепа Олексій Шамбур зареєстрував ФОП з "наукової діяльності" і почав фінансувати проживання зятя.

Це наше спільне з тестем рішення, нас це влаштовує,
– прокоментував програмі ситуацію нардеп Геращенко.

При цьому журналісти виявили, що Олексій Шамбур постійно проживає у Полтаві.

За даними програми, Олексій Шамбур близько 10-ти років не отримував доходу, а з 2016 року встиг заробити близько 270-ти тисяч гривень. Водночас його витрати на оренду квартири, в якій він не живе, перевищують півтора мільйона гривень. Окрім того, ще близько мільйона Шамбур у тому ж 2016 році виклав за позашляховик Santa Fe, яким користується Геращенко.

Сам народний депутат в коментарі програмі зазначив, що тесть оплачує квартиру з накопичень, однак, яким чином зароблених, сказати не зміг.

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На поверсі, на якому мешкає нардеп, під час здачі будинку була одна квартира, пізніше "розбита" на дві – 190 "квадратів" і 70 "квадратів". Зазначимо, що доступ на поверх повністю перекритий: вихід на сходи зачинений, а обидва ліфти не піднімаються на цей поверх без використання спецключа, що є не надто типовим для орендованого житла.

Власником обох квартир записаний 62-річний Олександр Даниленко, який, маючи житло на Печерську, живе на околиці найвіддаленішого житлового масиву Києва – Троєщині. Зазначимо, що Даниленко лише з другої спроби згадав, що Геращенко винаймає в нього житло.

Під час підготовки матеріалу, власником сусідньої з Геращенком квартири замість Даниленка став адвокат Сергій Нижний, який у 2016-му році працював з помічницею нардепа. Однак юрист зв'язок спростовує: "Всі знають нардепа Антона Геращенка, багато моїх колег могли представляти його інтереси. Сам же я цього ніколи не робив".

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" – дивіться тут.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Нерухомість Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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