"Ми так домовились, нас це влаштовує": тесть без доходів орендує для Геращенка розкішну квартиру

62-річний Олексій Шамбур сплачує за оренду квартири для родини народного депутата Антона Геращенка. Вартість оренди квартири, за оцінкою ріелтора, складає до 3 тисяч доларів на місяць.

Про це пише Bihus.info.

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До квартири на 190 квадратних метрів в одному з найвідоміших будинків у центрі Києва родина Антона Геращенка в'їхала на другий рік його депутатства – у 2016 році. В той же рік тесть нардепа Олексій Шамбур зареєстрував ФОП з "наукової діяльності" і почав фінансувати проживання зятя.

Це наше спільне з тестем рішення, нас це влаштовує,

– прокоментував програмі ситуацію нардеп Геращенко.

При цьому журналісти виявили, що Олексій Шамбур постійно проживає у Полтаві.