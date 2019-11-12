Ми так не домовлялись, – Пристайко про особливий статус Донбасу в Конституції та вимоги Росії

Україна не домовлялася з Росією про закріплення "особливого статусу" Донбасу в українській Конституції. Однак закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" потрібно оновити.

Теперішній закон втратить чинність 31 грудня, про це нагадав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова".

Знайте більше: Нова вимога – Росія вимагає узгодити підсумковий документ перед нормандським самітом

Главу МЗС запитали, чи закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України є серед умов для проведення нормандського саміту.

Ні, такої умови немає, а більш широка відповідь: ми все одно збираємось цей закон міняти, його треба змінювати, він застарілий, наші депутати мають прийняти нову редакцію цього закону,

– відповів на це міністр.

Зі свого боку, міністр нагадав, що чинність закону про особливий порядок спливає 31 грудня.

"Москва поставила ті питання, які були, починаючи з мінських домовленостей. Про те, що ці особливі "особливості" мають відповідати такому набору очікування, і те, що вони говорять, наприклад, що треба внести зміни у Конституцію, – ні, ми так не домовлялися", - наголосив глава МЗС.

Він також нагадав, що у Мінську домовилися про проведення конституційної реформи на основі децентралізації.

Ось це те, що ми маємо показати,

– заявив Пристайко.

Він також наголосив, що українська влада не веде розмови з бойовиками, а переговори тривають із Росією за посередництва ОБСЄ.

Що треба знати про підготовку цього закону?

Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.