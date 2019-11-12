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      Ми так не домовлялись, – Пристайко про особливий статус Донбасу в Конституції та вимоги Росії

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      Україна не домовлялася з Росією про закріплення "особливого статусу" Донбасу в Конституції, – Пристайко
      Україна не домовлялася з Росією про закріплення "особливого статусу" Донбасу в Конституції, – Пристайко / Liga.net

      Україна не домовлялася з Росією про закріплення "особливого статусу" Донбасу в українській Конституції. Однак закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" потрібно оновити.

      Теперішній закон втратить чинність 31 грудня, про це нагадав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова".

      Знайте більше: Нова вимога – Росія вимагає узгодити підсумковий документ перед нормандським самітом

      Главу МЗС запитали, чи закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України є серед умов для проведення нормандського саміту.

      Ні, такої умови немає, а більш широка відповідь: ми все одно збираємось цей закон міняти, його треба змінювати, він застарілий, наші депутати мають прийняти нову редакцію цього закону,
      – відповів на це міністр.

      Зі свого боку, міністр нагадав, що чинність закону про особливий порядок спливає 31 грудня.

      "Москва поставила ті питання, які були, починаючи з мінських домовленостей. Про те, що ці особливі "особливості" мають відповідати такому набору очікування, і те, що вони говорять, наприклад, що треба внести зміни у Конституцію, – ні, ми так не домовлялися", - наголосив глава МЗС.

      Він також нагадав, що у Мінську домовилися про проведення конституційної реформи на основі децентралізації.

      Ось це те, що ми маємо показати,
       – заявив Пристайко.

      Він також наголосив, що українська влада не веде розмови з бойовиками, а переговори тривають із Росією за посередництва ОБСЄ.

      Що треба знати про підготовку цього закону?

      Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

      • Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.
      • Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
      • Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії МЗС України Вадим Пристайко Україна – Росія Формула Штайнмаєра Нормандський формат
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