Ми так не домовлялись, – Пристайко про особливий статус Донбасу в Конституції та вимоги Росії
Україна не домовлялася з Росією про закріплення "особливого статусу" Донбасу в українській Конституції. Однак закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" потрібно оновити.
Теперішній закон втратить чинність 31 грудня, про це нагадав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова".
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Главу МЗС запитали, чи закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України є серед умов для проведення нормандського саміту.
Ні, такої умови немає, а більш широка відповідь: ми все одно збираємось цей закон міняти, його треба змінювати, він застарілий, наші депутати мають прийняти нову редакцію цього закону,
– відповів на це міністр.
Зі свого боку, міністр нагадав, що чинність закону про особливий порядок спливає 31 грудня.
"Москва поставила ті питання, які були, починаючи з мінських домовленостей. Про те, що ці особливі "особливості" мають відповідати такому набору очікування, і те, що вони говорять, наприклад, що треба внести зміни у Конституцію, – ні, ми так не домовлялися", - наголосив глава МЗС.
Він також нагадав, що у Мінську домовилися про проведення конституційної реформи на основі децентралізації.
Ось це те, що ми маємо показати,
– заявив Пристайко.
Він також наголосив, що українська влада не веде розмови з бойовиками, а переговори тривають із Росією за посередництва ОБСЄ.
Що треба знати про підготовку цього закону?
Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.
- Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.
- Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.
- Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.