Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціолог

Як українці сприймають введення карантинного режиму через пандемію коронавірусу, що буде, якщо почнеться економічний спад? Як оцінюють співгромадяни кроки влади у зв’язку з новими викликами, – в інтерв’ю зі заступником директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомиром Мисівим.

Спочатку українці не підтримували карантин, тепер їхня думка змінилася

Як дії влади в боротьбі з пандемією коронавірусу вплинуть на ставлення до неї українців?

Українська влада йшла в фарватері багатьох країн у ситуації боротьби з коронавірусом. І навіть інколи випереджала наших сусідів. Приміром, Польщу – Україна раніше ввела карантинні заходи. Очевидно, це дало певний результат. Хоча на початку багато хто з українців був проти введення карантину, але зараз їхня думка змінилася. Далі все залежить від того, якою буде епідеміологічна ситуація.

Увага Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

Треба розуміти, що Україна і весь світ зіштовхнулися з викликом, якого ніколи не було. І основна інституція, яка повинна допомогти суспільству в боротьбі з коронавірусом – держава. Ця інституція має всі механізми, щоб запровадити карантинні заходи, дотримуватися певного порядку, доносити необхідну інформацію і надавати, в першу чергу, медичну допомогу. Держава стає головною в ситуації з пандемією коронавірусу.

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У всіх демократичних державах попри те, що порушуються певні демократичні норми, запроваджуються заходи, щоб зберегти здоров’я людей. Очевидно, що в таких умовах люди звертають увагу на державну владу. Іншої альтернативи немає. На цьому тлі влада набуває певних переваг і підтримки населення.



Країни, в яких карають позбавленням волі за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Більшість українців очікують економічної кризи. Як це вплине на владні позиції?

Влада на сьогоднішній день має міцні позиції і користується довірою. Введення карантину не сприймається негативно, тобто не б’є по рейтингу влади. Це видно з оцінок діяльності влади, які доволі високі, – майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним. Але через два-три тижні ситуація може змінитися. Коли в людей почнуть закінчуватися гроші.

Економічну кризу матиме весь світ. І як це вплине на Україну, спрогнозувати неможливо. Багато факторів: якою буде внутрішня ситуація, як працюватимуть зовнішні ринки тощо. Тому говорити, що економічна криза вдарить по рейтингу президента Зеленського, зарано.

Звісно, що економіка падатиме, і влада повинна буде адекватно на це реагувати. Давати певні компенсатори або звертатися до міжнародних інституцій за допомогою. Що сьогодні робиться – ухвалено закони про відкриття ринку землі і про регулювання банківської діяльності, аби відкрити лінію кредитування МВФ.

Місцева влада отримає бонуси, але невідомо, чи зможе скористатися ними

У боротьбі з пандемією активно бере участь і місцева влада. Як дії місцевої влади вплинуть на її підтримку населенням, зокрема, на виборах у жовтні 2020 року?

Ті мери, які адекватно реагують на виклики коронавірусу, налагодять роботу бізнесу, сформують оперативні штаби реагування, можуть вийти на позиції навіть вищі, ніж мали до цього.



Кличко ввів карантин у Києві раніше всіх / Фото Facebook

Приміром, Кличко ввів карантинні заходи в Києві на день раніше, ніж це було зроблено по всій Україні. Тому в цих умовах місцева влада може отримати електоральні і політичні бонуси. Питання, чи зможуть вони цим скористатися на місцевих виборах. Ми не знаємо, як вийдемо з епідемії, коли вона закінчиться, і чи будуть умови для проведення кампанії.

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Як українці оцінюють дії влади в боротьбі з коронавірусом?

Результати опитувань, проведених групою "Рейтинг" ( I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня), продемонстрували, що абсолютна більшість респондентів бачать реальною загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні:

У порівнянні з початком карантину, кількість тих, хто бачить загрозу зросла з 73% до 87%.

58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки. Майже 80% опитаних підтримують рішення уряду про продовження карантину до 24 квітня 2020 року.

Дві третини зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень. 29% – працюють дистанційно, 32% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 4% – втратили роботу.

Майже 80% переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза. Більше двох третин схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають). Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті – не хвилюються через це.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Політичний ландшафт України може суттєво змінитися

А як ця ситуація вплине на опозицію, яка зараз має менше можливостей для критики влади?

Говорити про політичні рейтинги складно. Поки не можна провести безпосередньо соцопитування. Лише по телефону. Тенденції – немає різких змін в електоральних симпатіях. Увага українців сконцентрована на коронавірусі, а політика на іншому плані.

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Але ті партії, які активно допомагатимуть населенню долати виклики коронавірусу, втримають електорат. Зараз кожен сам за себе. "Європейська солідарність" оперативно налагодила штаби з допомоги населенню. Інші партії підтягуються. Але все залежить від епідеміологічної ситуації. Ми ще не знаходимося на піку епідемії. Держава виклик витримає.



Як після пандемії коронавірусу зміняться симпатії українців? / Колаж 24 каналу

Як може змінитися політична карта України?

Не виключено, що політичний ландшафт в Україні зміниться, як і у всьому світі. Питання демократичних інституцій може бути переглянуто. Китай, Південна Корея попри критику ввели жорсткі методи, що дало можливість швидко побороти кризу.

Україна орієнтована на західні демократичні цінності. Але зростатиме роль держави і сильних інституцій, які можуть швидко реагувати на будь-які виклики. Можна порівняти з великою депресією 30-х років минулого сторіччя, з якою зіштовхнувся весь світ. Ми тільки входимо в економічну кризу. Буде запит на сильну руку, вміння швидко адаптуватися, налагоджувати роботу суспільства, щоб вижити. Є виклики, які люди самі подолати не можуть.