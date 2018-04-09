"Ми традиційно це робимо": Росія готує відповідь на нові санкції США

Кремль опрацьовує відповідь у зв'язку з новими антиросійськими санкціями США і розглядає список можливих заходів .

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Интерфакс".

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"Буде відповідь, ми традиційно це робимо. У нас цілий список можливих заходів, які опрацьовуються, є люди, які цим займаються", – розповіла Захарова.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи будуть російська відповідь жорстокою, вона сказала, що "не хотіла б забігати вперед".

"Це не питання фантазії, це питання опрацювання відповідних заходів, як це і буває", – додала Захарова.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.