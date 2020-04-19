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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Ми ці віруси переживаємо щороку", – Лукашенко засудив тих, хто закрив церкви на Великдень

      - Читать новость на русском
      До храму Лукашенко взяв молодшого сина / president.gov.by

      Президент Білорусі відомий своїм іронічним та подекуди небезпечним ставленням до світової пандемії. Так, на Великдень він відвідав службу і спілкувався з вірянами і священниками. І усе це без дотримання дистанції та без захисної маски.

      Він разом із молодшим сином пішов до Свято-Благовіщенського Ляденского храму. Детально про візит Лукашенка до чоловічого монастиря написала пресслужба президента Білорусі.

      До слова "Тести – ні до біса", – Лукашенко розкритикував російські тести на COVID-19

      Він подякував парафіянам за те, що, незважаючи на "нагнітання пристрастей" в суспільстві, вони все ж прийшли в храм.

      Білоруси просто молодці – без паніки, без гамору. Кому треба поберегтися – той себе береже, залишається вдома або просто вийде один десь, з рідними подихає свіжим повітрям. Хто міцніше, виробив імунітет – той сміливіший і в храми приходить,
      – зазначив Лукашенко.

      Реакцію світу на пандемію та карантини у кожній сусідській державі Лукашенко загалом назвав "психозом". "Але як тільки настав цей психоз (навіть не хвороба), все рвонули не в храм, а від храму. Не добре. Але це моя позиція, я її нікому не нав'язую. Це вам вирішувати, як будете жити ви, як будуть жити ваші діти", – схарактеризував ситуацію Лукашенко.


      Впринципі дистанції зі священослужитилями дотримано / Фото пресслужби Лукашенка

       Як і зазвичай, Лукашенко вкотре іронічно висловився щодо коронавірусу, сказавши, що такі вірусу в країни переживають кожного року.

      Повинен вам сказати, що я не вітаю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Я не вітаю такий політики. Більш того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку,
      – сказав Олександр Лукашенко.


      З вірянами Лукашенко стояв впритул і без маски / Фото belta.by

      Згадав у промові Лукашенко і "братні народи" – росіян та українців. Зазначив, що у Росії та Україні ситуація складніша, а також побажав здоров'я і миру. Вочевидь, Лукашенко мав на увазі припинення війни на Донбасі.

      Вони, як і ми, переживають непростий час. Певно, у них сьогодні навіть складніше, ніж у нас. Хочу від всіх білорусів побажати їм здоров'я. Я хочу, щоб Господь почув і допоміг їм подолати цю біду, часто створену нами самими. Нехай наші брати живуть у мирі та злагоді,
      – сказав Президент.

      У Білорусі станом на 19 квітня 4 779 випадків іфікування коронавірусом, 45 людей померли, 342 людини одужали. Ситуація справді, у порівнянні з Україною дещо краща – у нашій державі зафіксували 5 449 випадків, 141 людина померла, 347 одужали.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Великдень Карантин в Україні 2020 Новини політики Релігія Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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