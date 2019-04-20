Ми тут надовго, кордони буде відновлено, включно з Кримом, – Волкер про стосунки США й України

Напередодні голосування у другому турі президентських виборів в Україні, яке відбудеться 21 квітня, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив про підтримку України з боку США.

У своєму Twitter Волкер написав, що Штати й надалі підтримуватимуть мирну і демократичну Україну.

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При цьому представник держдепу наголосив, що кордони України будуть відновлені у належних межах, включно з Кримом.



Напередодні виборів Волкер висловив Україні підтримку

"Напередодні недільних виборів я хотів би повторити, що США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, квітучу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими", – написав Волкер.