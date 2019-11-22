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      Ми уважно стежимо за ситуацією, – Столтенберг про дії Росії у Чорному морі

      Фактор безпеки 41 Читать новость на русском

      Після візиту до України Північноатлантичної ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, вітчизняні експерти й представники медіа детально аналізували заяви, які лунали з вуст представників української влади та високоповажних гостей з Брюсселя. В Альянсі вкотре висловили свою незмінну підтримку Україні. Та погодилися і надалі посилювати двосторонню співпрацю.

      Військові кораблі НАТО поблизу Одеси. Чотири мінні тральники Альянсу прибули сюди на тиждень із дружнім візитом. Судна здійснюють патрулювання у Чорному морі. Два з чотирьох кораблів належать Болгарії та Румунії. Для цих країн НАТО безпека у Чорноморському регіоні важлива так само, як і для України.

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      Безпека у Чорному морі – одна з ключових тем візиту делегації НАТО до України. Адже стабільна ситуація в регіоні – один з головних пріоритетів Альянсу. Ще у квітні на саміті НАТО у Вашингтоні затвердили пакет заходів посилення безпеки в Чорному морі. Це і зміцнення українських Військово-морських сил, і спільні навчання. А також посилення розвідки та здійснення патрулювання кораблями Альянсу.

      У квітні міністри закордонних справ НАТО узгодили пакет додаткових заходів. Ми вирішили сконцентрувати зусилля на посиленні підготовки особового складу ВМС і берегової охорони. Ми збільшили військово-морську присутність за допомогою візитів і навчань,
      – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

      Ці заходи Столтенберг пообіцяв посилити. Він запевнив, що НАТО активніше підтримуватиме військово-морські сили України. Альянс зацікавлений у розширенні своєї присутності в регіоні, аби дати відсіч зазіханнями Росії. У серпні Федерація надіслала до Криму спеціальні безпілотники для розвідки та патрулювання окупованого півострова. Це дозволить агресору контролювати частину акваторії.

      У відповідь на незаконні дії Росії НАТО посилює свою присутність в Чорному морі. Більшою кількістю кораблів і літаків. І ми активізуємо наше співробітництво з партнерами у цьому регіоні – Україною і Грузією. Ми уважно стежимо за ситуацією,
      – підкреслив Столтенберг.


      Військові кораблі країн НАТО

      Нині НАТО допомагає Україні покращити системи командування та управління, а також вдосконалювати логістику. А відтепер ще залучатиме українських військових для стажування на кораблях Альянсу. Крім того, днями на патрулювання заступили два катери типу "Айленд". Їх передали Україні Сполучені Штати. Кораблі "Слов'янськ" і "Старобільськ" офіційно підняли стяги у військовій гавані одеського порту. Столтенберг наголосив, що надалі НАТО буде проводити ще більше заходів у Чорному морі разом з Україною.

      Свою підтримку Україні висловила й комісія Україна – НАТО. На засіданні були присутні усі 29 послів країн-членів Альянсу та представник Північної Македонії. Ця держава вже незабаром має долучитися до організації Північноатлантичного договору.


      Засідання комісії Україна – НАТО у Києві

      У НАТО твердять: Україна не лише отримує допомогу, але і сама сприяє встановленню безпеки. Адже ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом протидії гібридним загрозам. Північноатлантична рада зобов'язалася і надалі надавати Україні практичну підтримку. У Брюсселі пообіцяли виділити ще понад 40 мільйонів євро на допомогу. Кошти спрямують на вдосконалення систем командування і керування, кібербезпеки та медичної реабілітації. Обіцяють у НАТО й оновити Комплексний пакет допомоги для України.

      Україна дуже важливий партнер. Ви робите внески в наші місії в Афганістані та Косові, навіть попри серйозні загрози, які стоять перед вами вдома. Наші війська регулярно тренуються разом. Це демонструє рішучу відданість України міжнародній безпеці,
      – заявив Єнс.

      Комплексний пакет допомоги – це практична підтримка у сорока галузях, вісім цільових фондів та п'ять спеціальних програм. Ці заходи для зміцнення безпеки в Україні ухвалили ще у липні 2016 року на засіданні комісії Україна – НАТО у Варшаві. Відтоді ця допомога вже принесла дієві результати.

      Від початку бойових дій на сході України Північноатлантичний альянс започаткував 6 спеціальних трастових фондів надання допомоги. Серед них і вдосконалення системи кібербезпеки, командування та управління, логістики та стандартизації. НАТО надає Україні комплексну допомогу у модернізації безпекових структур. А також в удосконаленні сумісності української армії з військом Альянсу.

      Трастові фонди Україна – НАТО відіграють визначну роль у зміцненні обороноздатності України. І з часу заснування цих трастових фондів ми бачимо вагомі досягнення. Ми, наприклад, надали Україні найновітніше оснащення для кіберзахисту. Воно допомагає захищати українську кібер-інфраструктуру та розслідувати кіберінциденти. Також багато було зроблено для медичної реабілітації,
      – зазначив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

      Реабілітація військових – вагома складова допомоги НАТО. Трастовий фон з медичної реабілітації покликаний забезпечити швидкий доступ військовослужбовців до послуг. Він гарантує українським воякам психологічну реабілітацію, а також допомогу вітчизняним медичним закладам. Завдяки цьому фонду українські армійці проходять лікування в Болгарії, Литві та Німеччині. Загалом допомогу від програми вже отримали понад півтисячі вояків та дев'яносто родин військових.

      Про те, як посилити співпрацю з НАТО у військово-політичних реаліях – дивіться у програмі.

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      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України Генсек НАТО Єнс Столтенберг Чорне море Фактор безпеки НАТО
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