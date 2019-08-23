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      "Ми в хаосі й маємо лише 40 рятувальників": у Бразилії палають ліси навколо Амазонки

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      Пожежі у Бразилії посилюються
      Пожежі у Бразилії посилюються / Instagram @zac_oce

      Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що Бразилія – в хаосі. Причина у нестачі ресурсів для боротьби з масштабними лісовими пожежами навколо Амазонки.

      До всіх вогнищ уряд може відправити тільки 40 рятувальників, за словами Болсонару. Про це повідомили у SkyNews.

      Читайте також: Пекло на райських островах: на Канарах – масштабні лісові пожежі (фото та відео)

      "Ресурсів не вистачає. Ми в хаосі", – констатував президент Болсонару.

      Представник Національного центру космічних досліджень Бразилії, як пише  CNN, заявив, що ліквідовувати пожежі в тропічних лісах Амазонії – вкрай складно. Їх, мовляв, спричинили підпали, організовані скотарями і лісорубами – ті лише хотіли очистити землю, та не впоралися з наслідками.

      "Використання вогню є традиційною частиною тропічного землеробства для очищення сільськогосподарських земель і випасу худоби, зупинити все це дуже важко", – пояснили фахівці.

      Мапка
      Вогнища пожеж у лісах Бразилії навколо Амазонки / Фото НЦКД Бразилії

      Зауважимо, в Бразилії тільки в 2019 році реєстрували понад 72 тисячі вогнищ пожеж – а це аж на 84% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. І понад половина пожеж – поблизу Амазонки. Екологи б'ють на сполох: Бразилії загрожує екологічна катастрофа.

      Тропічні ліси басейну Амазонки часто називають легенями планети, адже вони виробляють 20% кисню на Землі. Знищення цих лісів дійсно дуже небезпечний фактор. Особливо враховуючи те, що у других за масштабами лісах планети в російському Сибіру нещодавно також вирували пожежі. 

      Читайте також: Туреччину охопили масштабні лісові пожежі – фото

      blog_ava
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      Теги: Бразилія Надзвичайні ситуації Пожежа Екологія
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