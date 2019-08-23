"Ми в хаосі й маємо лише 40 рятувальників": у Бразилії палають ліси навколо Амазонки
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що Бразилія – в хаосі. Причина у нестачі ресурсів для боротьби з масштабними лісовими пожежами навколо Амазонки.
До всіх вогнищ уряд може відправити тільки 40 рятувальників, за словами Болсонару. Про це повідомили у SkyNews.
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"Ресурсів не вистачає. Ми в хаосі", – констатував президент Болсонару.
"Використання вогню є традиційною частиною тропічного землеробства для очищення сільськогосподарських земель і випасу худоби, зупинити все це дуже важко", – пояснили фахівці.
Вогнища пожеж у лісах Бразилії навколо Амазонки / Фото НЦКД Бразилії
Зауважимо, в Бразилії тільки в 2019 році реєстрували понад 72 тисячі вогнищ пожеж – а це аж на 84% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. І понад половина пожеж – поблизу Амазонки. Екологи б'ють на сполох: Бразилії загрожує екологічна катастрофа.
Тропічні ліси басейну Амазонки часто називають легенями планети, адже вони виробляють 20% кисню на Землі. Знищення цих лісів дійсно дуже небезпечний фактор. Особливо враховуючи те, що у других за масштабами лісах планети в російському Сибіру нещодавно також вирували пожежі.
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