Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця

Не біткойном єдиним – в Україні вже рік існує та розвивається власна криптовалюта – електронний карбованець, або ж Karbowanec, Karbo. За цей час він досяг неабияких успіхів: почавши з ціни три копійки за одиницю, наразі він коштує вже євро.

Один із розробників карбованця на засадах анонімності розповів для сайту "24" про те, чим Karbo відрізняється від інших електронних грошей, як можна намайнити карбованець та чи торгують ним на міжнародних біржах.

Детальніше про національну криптовалюту читайте у першій частині інтерв'ю: Електронний карбованець: криптовалюта вільних людей?

Віталій (ім'я змінене) також поділився думками про перспективи регулювання ринку електронних грошей в Україні, пояснив, як Bitcoin може позбавити людство від фінансового ярма, насаджуваного владою, та спрогнозував, чи варто очікувати "смерті" цієї криптовалюти. Подробиці розмови – далі.

Я зустрічав доволі поширену думку щодо того, що всі ці криптовалюти на чолі з біткойном – просто таке собі велике міжнародне АО "МММ" і всі, хто вкладається в цю справу – або шахраї, які все це затіяли, або ж дурні, яких обскубуть та викинуть.

Піраміди, або схеми Понці, діють так, що виплачуть старим вкладникам за рахунок нових, яких ті повинні залучати. У нас цього немає. Можна взагалі не обмінювати на традиційні валюти. Це просто альтернатива традиційним валютам. Зрештою всі валюти є такими схемами.

Але ж у традиційних валют (грошей), як каже економічне визначення, є п'ять функцій, серед яких, наприклад, така важлива, як платіжний засіб. А навіть у біткойна наразі, після майже десяти років існування, є не так вже й багато місць, де за нього можна щось купити. Не кажучи вже про карбованець. Яка ж це альтернатива?

Це потенційна альтернатива. Наразі можна це розцінювати як експериментальну валюту, яка доводить, що така система може жити і успішно функціонувати без мудрого керівництва депутатів, міністрів, голів та інших трутнів.

Розумію. Тим не менше, ці експериментальні валюти вже наробили галасу на весь світ: мільйони людей ними цікавляться, мільйони хвилюються. Є за що?

Я вважаю, що так. Вперше в історії в людей є шанс позбутись ярма. Ярма королів, царів, панів, президентів.

Читайте також: Усе про біткойн: корисні поради для інвестицій в криптовалюту

Тобто, держави?

Фінансового ярма. Апарату насилля. Причому, він ефективний тільки в частині відбирання в людей грошей і дуже неефективний в частині їх витрачання куди слід. Тут ми бачимо систему, яка може існувати без чиновників.

Чому ж так виходить тоді: щойно, скажімо, китайська влада починає "закручувати гайки" біткойнові – і одразу його курс летить додолу, а за ним – і курси інших криптовалют? Виходить, залежність є й тут?

Звісно, китайські чиновники побачили, що це становить для них ризик. А криптовалюти і блокчейн – це інструмент, який може в багатьох випадках усунути чиновника та, відповідно, усунути корупцію. Тобто, насправді криптовалюти і блокчейн – друзі держави. Але за умови відповідного застосування.



В Китаї можуть заборонити криптовалюту через те, що на майнінг нібито витрачається забагато електроенергії, проте насправді влада КНР боїться біткойна та блокчейна, бо вони можуть викорінити корупцію серед чиновників

Поки що, однак, бачимо, що чиновники "усунули" половину вартості біткойна. Та ще й так ефективно, що тепер по всьому світу експерти прогнозують його смерть. Ви як вважаєте, може таке статися?

Я думаю, це маніпуляції. Незабаром курс знову піде вгору. І на цьому хтось незле заробить. Не здивуюсь, якщо ті ж чиновники.

Читайте також: На криптовалюти чекає поганий кінець, – Воррен Баффетт

Відверто кажучи, про "смерть" біткойна я чув і в 2013-му році, і в 2015-му. Гадаєте, цього разу теж виживе?

Навіть якщо китайці вирішили піти шляхом заборони – рано чи пізно вони програють. Скриню Пандори відкрито. Технологію випущено. Втім, ризики є. Свободу Інтернету люди вже програли – може, й цей шанс профукають. Люди радо обмінюють свою свободу і приватність на зручності. Вони стали рабами соцмереж і тотального стеження. Якщо держава авторитарна, вона все перетворює на засіб примусу і контролю. Фінанси – не виключення.

А в Україні є законне регулювання для криптовалют? Єдине, що я пам'ятаю – це випадок, коли "ферму" з майнінгу біткойнів накрили в одному з київських науково-дослідницьких інститутів.

О, таких випадків чимало. В умовах повного безправ'я чи, на їхньому сленгу, "бєспрєдєла", цим користуються кримінальні елементи і перевертні в погонах, які, як на мене, тісно злились в екстазі тотального грабунку країни. Ви подивіться новини: є випадки викрадень людей з викупом за біткойни, обшуків за сфабрикованими справами з метою обібрати криптовалюти. Таких наїздів на майнерів було більше, просто не всі йдуть у пресу, деякі воліють вирішити питання хабарем, відкатом...

Це й справді "бєспрєдєл". Я ж мав на увазі – чи існує державне регулювання криптовалютного ринку? Оподаткування, правила тощо...

Немає регулювання і взагалі – подібного права в Україні.

Читайте також: В Україні збираються узаконити криптовалюти

А як вважаєте – вони потрібні?

Потрібні, звісно. Люди готові грати за правилами. Лиш не за д*більними. Чимало тих, хто займається криптовалютами, є патріотами, вони готові платити податки, просто потрібне законодавство.



В Україні ринок криптовалют не регулюється на державному рівні

А чи не суперечите ви в тому самі собі? З одного боку – криптовалюта вільна від нав'язаних державних правил, з іншого – ой, потрібні державні правила, бо ж "бєспрєдєл"?

Це різні речі. Я кажу про втручання в економіку. Ви знаєте, як відбувається емісія гривні? Кому належить НБУ взагалі? Куди діваються ті свіжонадруковані купюри? Як їх розподіляють? Не маю сумніву, що прозоро, а не "любим друзям".

Саме в цьому випадку державні правила є і вони справді прозорі – закріплені законом. А в випадку із криптовалютами, як ми з вами встановили, в Україні взагалі ніяких правил не прописано. Питання: ваша група як автори першої української криптовалюти намагалася якось запропонувати себе, вийти на контакт із державою та попрацювати разом у цьому напрямку?

Ні. Не бачу в цьому сенсу. Там сидять старі фахівці, які й так не приймуть наші пропозиції. Навіть молоді не приймуть.

Не спробувавши, цього знати не можна.

Ми не проти співпраці. Аби не зі слідством. Слід розуміти: ніяка влада не віддасть добровільно інструмент, який дозволяє створювати багатство з нічого. Альтернатива – цифрові гроші, емісія яких не залежить від чиновника, які той чиновних не може закрити, не може відмовити комусь у доступі до його коштів – просто необхідність. Ми тут взагалі цифрові робінгуди та кіберпанки...

Я вже так і зрозумів. Як вважаєте – ви будете першими та останніми в Україні чи незабаром слід очікувати появи нових українських криптовалют?

Звісно, будуть інші. Та вже є кілька криптовалют, де насправді або працюють українські програмісти, або взагалі цілі українські команди були розробниками – просто вони не позиціонуються як локальні чи національні. Світ криптовалют дуже жорстокий.

Читайте також: Україна у ТОП-4 країн щодо обсягу ринку Bitcoin: експерти пояснили, чому це погано

Мене кілька разів про це попереджали в приватних розмовах різні люди – мовляв, тут повно пройдисвітів. Багато з цих валют зроблені розробниками, аби швиденько продати комусь те, що намайнили, і заробити. Ми, дякувати Богу, вже два роки як цим займаємось і тільки розігріваємось, раптом що. Справа в тому, що над цим проектом працюють ентузіасти у вільний час. Це не модні зараз ICO зі збору коштів.

Що ж, щасти вам у цьому бурхливому світі. Як у реальному, так і у віртуальному – криптовалютному. Дякую за розмову.