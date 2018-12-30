"Ми визначились із пріоритетами": у Міноборони розповіли, скількох офіцерів звільнили у 2018-ому
У суботу, 29 грудня, відбулась церемонія звільнення генералів та офіцерів центрального апарату Міністерства оборони України з військової служби. Загалом, у 2018 році звільнили або перевели на інші посади близько 100 офіцерів.
Про це по під час заходу заявив міністр оборони України Степан Полторак.
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"Ми визначились із пріоритетами в реформі Міноборони. Нам потрібні ті стандарти, які наблизять нас до альянсу. За рік ми звільнили або перевели на інші посади близько 100 офіцерів", – сказав він.
29 грудня міністр оборони подякував генералам та офіцерам за службу і вручив відомчі відзнаки та нагороди.
Джерело: 24 Канал
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