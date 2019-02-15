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      "Ми все одно будемо йти своїм шляхом": Медведєв заявив, що Росія не боїться жодних санкцій

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      Медведєв заявив, що Росія не боїться жодних санкцій
      Медведєв заявив, що Росія не боїться жодних санкцій / Фото з відкритих джерел

      Росія не вважає проблемою західні санкції, хоча вони можуть утруднити розвиток економіки. Там наголошують, що ніякі антиросійські заходи не змусять країну "змінити шлях".

      Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у них санкцій не боїться, пише "ТАСС".

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      При цьому він зазначив, що санкції матимуть вплив на економіку, однак не значний.

      Ці санкції мають значення для нашої економіки. Але вони не зашкодять їй капітально, ми все одно продовжимо йти своїм шляхом,
      – сказав Медведєв.

      Російський прем’єр також зазначив, що антиросійські санкцій таки "часом ускладнюють розвиток" і в цьому "ніякого сумніву немає". Нову хвилю санкцій Заходу він назвав "черговою шизоїдною історією", пов'язана із "консолідацією еліт" в США.

      "Я маю на увазі боротьбу з Росією. Адже зараз консолідація еліт в Америці, особливо демократичних еліт, відбувається на ґрунті боротьби з президентом (США Дональдом – 24 канал) Трампом. А боротьба з президентом Трампом ведеться за допомогою так званої російської історії", – зазначив російський прем'єр.

      Усе це голова російського кабміну пояснює "внутрішніми проблемами Сполучених Штатів".

      Ми регулярно обговорюємо, яким чином протидіяти такого роду санкціям, але вже точно їх не потрібно боятися, тому що наша економіка безумовно витримає будь-який тиск, в тому числі і таке,
      – додав він.

      Зазначимо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи це питання, заявив – наразі немає надії на якесь покращення відносин Москви і Вашингтона. Він каже, що "варто готуватисуь до найгіршого".  

      Представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Їх можуть запровадити протягом найближчих 2 місяців.

      Які нові санкції США можуть ввести проти РФ?1. Санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ щодо підриву демократичних інститутів в інших країнах.

      2. Санкції, спрямовані на інвестиції в російські проекти зі зрідженого природного газу за межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

      3. Санкції щодо російського кіберсектора. До цієї частини відносяться санкції щодо російських політичних фігур, олігархів і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям.

      4. Санкції, що стосуються російської агресії в Україні. Так, сенатори пропонують внести в санкційні списки 24 працівників Федеральної служби безпеки Росії, які вважаються причетними до захоплення українських моряків у Керченській протоці.

      5. До того ж, у відповідь на дії РФ в Україні сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ у разі, якщо Росія буде порушувати свободу судноплавства в Керченській протоці.

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      Теги: Новини Росії Новини США Санкції Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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