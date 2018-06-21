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Ми всі сумніваємось, – Джастін Теру дав несподіваний коментар про розлучення з Дженіфер Еністон

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Джастін Теру розповів про розлучення з Дженіфер Еністон
Джастін Теру розповів про розлучення з Дженіфер Еністон / Фото з вільних джерел

Голлівудський актор Джастін Теру вирішив прокоментувати своє розлучення з Дженіфер Еністон. Знаменитість розповів про сумніви, з якими він часто намагається боротись.

Знаний голлівудський ловелас Джастін Теру не скаржиться на брак жіночої уваги. Чоловіка помічали у товаристві зі знаменитими моделями на відпочинку та під час прогулянкою в США та Європі. Про численні романи актора вже ходять легенди, відтак актора вважають голлівудським "Дон Жуаном".

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Проте в інтерв'ю журналу Men's Health Джастін Теру розповів, що в певний час зробив своє рішення у стосунках з Дженіфер Еністон. Часто його турбують сумніви, проте це, за його словами, добре.

Сумнів – це добре. Ми всі сумніваємося, коли починаємо щось нове. Сумнів мотивує і допомагає нам намагатися зробити краще. Я часто сумніваюся, але і віри не втрачаю. Як справляюся з сумнівами? Прикидаюся, що не сумніваюся в собі або посміхаюсь,
– зізнався Джастін Теру. 

Актор додав, що не знає, чи його рішення було правильним, однак це був хороший життєвий досвід, який його багато чого навчив. 

"Коли відчуваю, що зайшов в глухий кут і застряг в якійсь ситуації, пам'ятаю, що навіть з цього досвіду можна почерпнути щось вартісне. Поганий досвід повчальний", – зазначив Джастін Теру. 

 

Нагадаємо, що у лютому 2018 року Дженіфер Еністон та Джастін Теру оголосили про розлучення, чим шокували весь світ. Після розлучення чоловік не гаяв часу та почав стосунки зі стилістом Хлоєю Хартштейн. Згодом у західних ЗМІ розповідали, що актор вже насолоджується відпочинком з 25-річною художницею Петрою Коллінз. Окрім цього, Джастін Теру засвітився на публіці з акторкою Обрі Плаза, а у Франції оселився в одному готельному номері з Лаурою Гарієр. І це ще не весь список обраниць голлівудського ловеласа.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові розлучення Дженіфер Еністон
Джерело: 24 Канал
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