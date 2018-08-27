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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Ми всі такі гади": бійці ЗСУ розповіли про російський полон і ситуацію біля Новгородського

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27 серпня на фронті сьогодні поранили одно українського військового, загалом по позиціям ЗСУ стріляли сім разів. Але окрім поливання вогнем, ворог підпалює поля. Полум'я уже впритул наблизилося до позицій Збройних Сил України на околицях Новгородського.

Від вогню вибухають міни та нерозірвані снаряди. Наші оборонці намагаються гасити вогонь, проте бойовики не дають. 

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Величезне полум'я та чорна кіптява поблизу українських позицій біля Новгородського через пожежу, яка розпочалась ще на День Незалежності, коли бойовики підпалили поле.

Горить посадка навпроти нас. Вогонь доходить до п'яти метрів перед нашими позиціями. Але боремося,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Через дим бійцям важко дихати, але гасити пожежу вкрай небезпечно. Адже робити це доводиться під прицілом ворожої зброї. Через засуху та спеку, які зараз панують на Донбасі, пожежа постійно розгоряється з новою силою. Проте нашим бійцям до такого не звикати на п'ятому році війни.


Новгородське розташоване поблизу окупованої ворогом Горлівки

Михайло служить з 2014, був у полоні – потрапив у Дебальцевому до російських військових.

Там дуже багато було кадрових офіцерів, які займались операцією взяття Дебальцевого. Говорили про це досить відкрито – про звання свої, про дружин-"хохлушок", і про те, що ми всі – гади,
– поділився спогадами боєць ЗСУ Михайло.

І додав, що зараз війна інша – стало значно тихіше. Хоча тут, у Новгородському, обстріли не припиняються бодай на добу.

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Якщо погода не зміниться, пожежа може тривати ще довго. А от якщо зміниться вітер – тоді проблеми вже будуть у ворога.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Пожежа Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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