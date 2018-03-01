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Ми всі знаємо, що це не працює: Зак Снайдер покепкував над вусами Супермена

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Генрі Кавілл в ролі Супермена в
Генрі Кавілл в ролі Супермена в "Лізі справедливості" / Фото з соцмереж

Американський кінорежисер Зак Снайдер, який став режисером однієї з останніх кінострічок Всесвіту DC Comics "Ліга справедливості", вдало пожартував над своєю бородою, натякаючи на вуса Супермена, які довелось прибирати за допомогою комп’ютерної графіки.

Цікаву розмову він розпочав з користувачем, після того як опублікував власне фото з густою бородою. Під зображенням він написав: "Мабуть, мені потрібно поголитися".

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Один з його підписників в коментарі зазначив, що режисер може просто прибрати бороду за допомогою комп'ютерної графіки (як це зробили для Супермена у "Лізі справедливості"). На що Снайдер відповів: "Ми всі знаємо, що це не працює".

Варто зазначити, що на вуса Супермена, роль якого у кінострічці виконував Генрі Кавілл, було виділено 25 мільйонів доларів, які, на думку шанувальників і критиків, не виправдали ефекту за такі шалені гроші. Вуса актора довелось "замальовувати" через те, що Кавілл одночасно знімався ще в одній картині "Місія нездійсненна" і за контрактом з Paramount Piсtures не мав права голитися.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Birth Movies Death
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