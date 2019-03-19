Ми втрачаємо українську Одесу: криміналітет захопив місцеву владу і паралізував правоохоронців

Нардепи і громадсько-політичні діячі Одеси заявили про існування злочинної організації, яка складається з держслужбовців вищих рангів.

Про це йшлося сьогодні на спільному брифінгу у Верховній Раді.

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"Громадські діячі Одеси приїхали до столиці, аби розказати про небезпеку, яка загрожує місту. Наступна "народна псевдореспубліка" може утворитися в південному регіоні. Тому ми змушені звернути увагу правоохоронних органів, аби ті негайно розслідували злочини проросійського кримінального угруповання, яке діє в Одесі", – зазначила нардеп Олена Сотник.

Так, керівник одеського осередку "Народного Руху України" Михайло Кузаконь повідомив, що ще три роки тому генпрокурор Юрій Луценко, призначивши Олега Жученка прокурором в Одеській області, наказав розібратися із кримінальними угрупованнями, які захопили Одесу. Але цей наказ не виконано.

"Нічого не змінилося, цей клан тільки посилився: захопив всі гілки влади і паралізував правоохоронну систему. Одесою головує клан Галантерника-Труханова, через який ми можемо втратити українську Одесу", – сказав Кузаконь.

Злочинне угруповання Галантерника-Ангерта-Труханова не лише грабує Одесу, а й підриває обороноздатність України, вважає правозахисник Вадим Оксюта.

Вони намагаються знищити військовий аеродром "Шкільний". Все це відбувається з однієї простої причини: одеський мер Геннадій Труханов – російський офіцер і громадянин РФ. Замість того, аби добитися змін, Президент України Петро Порошенко сьогодні взяв його в союзники. Це велика небезпека, оскільки Труханов у 2014-му намагався реалізувати "Одеську народну республіку" і може повторити це знову,

– наголосив правозахисник.

На брифінгу нардеп Ігор Луценко проінформував, що у 2018-му році колегія депутатів Верховної Ради направила звернення до РНБО щодо катастрофічної ситуації в Одесі.

"Ми повідомляли про кримінальне, корупційне та сепаратистське угруповання. Проте донині не отримали жодної адекватної відповіді. РНБО – практично мертвий орган у цьому питанні. Нагадаю: його очолює Порошенко. Тому РНБО має зараз втрутитись", – зазначив нардеп.

На брифінгу мали слово одесити, на яких скоїли напади за їх громадянську діяльність: Олег Михайлик, Віталій Устименко, Аліна Радченко та Михайло Кузаконь.

"Ми пережили атаки лише за те, що протистоїмо Труханову і його компанії, що розкрадають Одесу. Передаючи безкоштовно землю, за останні кілька років вони вкрали кількасот мільйонів доларів – фактично кілька бюджетів Одеси. Нас убивають, аби ми мовчали. Якщо київська влада нічого не зробить, якщо Порошенко не зверне увагу, незабаром нікому буде захищати місто", – переконаний Михайлик.



Одеські громадські активісти

Лідер одеського осередку "Автомайдану" Віталій Устименко повідомив, що 20 березня на сесії Одеської міськради угруповання на чолі з Трухановим продовжить незаконно роздавати землю територіальної громади в оренду для подальших забудов.

"Якщо не вплине центральна влада, нам доведеться виходити на вулиці і протистояти дикому дерибану міста. Очевидно, що апелювати до правоохоронних органів Одеської області немає сенсу. До того ж, всі справи щодо нападів на активних одеситів за останні півтора року необхідно перевести в київські слідчі органи. Зокрема моя справа розвалюється в Одесі. І нападники на мене, які перебувають в СІЗО, можуть легко вийти на волю", – наголосив Устименко.

Наостанок нардеп Мустафа Наєм нагадав, що Кузаконь на минулому тижні офіційно звернувся до СБУ, ГПУ, Нацполіції і МВС щодо існування в місті злочинного угруповання. І повідомив, що "Одеська народна псевдореспубліка", яку вдалося зупинити у 2014-му, зараз практично існує під прикриттям.

"Ми вимагаємо розслідувати злочини проросійського клану в Одесі і негайно йому протидіяти", – підкреслив нардеп.