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      Ми втратили генія, – в Голлівуді прокоментували смерть Стена Лі

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      Помер Стен Лі – творець коміксів Marvel: реакція Голлівуду
      Помер Стен Лі – творець коміксів Marvel: реакція Голлівуду / supanova.com.au

      Легендарний творець коміксів Стен Лі помер 12 листопада. Сумна звістка про таку втрату сколихнула весь Голлівуд: знамениті актори, які співпрацювали з творцем супергероїв Marvel, опублікували щемливі дописи.

      Прихильники захопливих історій від кіностудії Marvel і досі не можуть оговтатись від втрати. За їхніми словами, світ супергероїв втратив легенду. Не менш зворушливо про Стена Лі відгукуються й знамениті актори, які впродовж багатьох років втілювали його персонажів на екрані. 

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      "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший зізнався, що всім завдячує Стену Лі. До допису актор додав спільне фото з творцем коміксів.

       

      "Дякуємо за все, Стене", – написав знаменитий "Дедпул" Рейан Рейнольдс

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

       

      Скільки мільйонів нас завдячують цьому чоловіку. "Батько" Marvel зробив так багато людей настільки неймовірно щасливим. Спочивай з миром, Стене,
      – зазначив "Людина-павук" Том Холланд. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений ️ (@tomholland2013)

       

      "Ви дали нам персонажів, які продовжують підкорювати час і розвиватися в нашій свідомості. Ви навчили нас, що для майбутнього немає меж, поки ми маємо доступ до нашої уяви", – розповів актор "Чорної пантери" Вінстон Дюк

       

      "Сьогодні ми втратили одного з великих геніїв. Стене Лі, ви були натхненням і супергероєм для нас усіх. Дякую за те, що так багато зробили, і дали нам все, чого ми так прагнули", – написала акторка Зої Салдана, яка зіграла роль Гамори у "Вартових галактики".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Zoe Saldana (@zoesaldana)

       

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      Ми втратили творчого генія. Стен Лі був першопрохідцем у всесвіті супергероїв. Я пишаюся тим, що був невеликою частиною його спадщини і допоміг екранізувати одного з його персонажів,
      – зазначив герой фільмів "Люди Ікс" Х'ю Джекмен. 

       

      "Ніколи більше не буде такого, як Стен Лі. Десятиліттями він забезпечував як молодим, так і старим пригоди, втечу, комфорт, впевненість, натхнення, силу, дружбу та радість", – написав актор Кріс Еванс, який втілив першого героя Стена Лі "Капітана Америку".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chris Evans (@teamcevans)

       

      "Легенда! Я щасливий, що знав вас. Дякую за всіх героїв, яких ви створили і подарували нам", – розповів Аарон Тейлор-Джонсон

       

      "Я в траурі разом з прихильниками Marvel сьогодні. Легендарний Стен Лі (відповідальний за більшу частину всесвіту Marvel) помер у 95 років. Він допоміг стільком людям і змусив посміхатись їх. Ми завжди пам'ятатимемо вас, Стене", – написала Скарлетт Йоханссон.

       

      "Дякую за неймовірні пригоди, які ви створили для нас. Моя любов і підтримка друзям та родичам Стена Лі", – додав "Тор" Кріс Хемсворт. 

      Хто такий Стен Лі?
      Це американський письменник та сценарист, творець персонажів, а також колишній президент і голова ради директорів відомого Marvel Comics.

      У співпраці з декількома художниками Джеком Кірбі і Стівом Дітком, який мав українські корені, він створив безліч відомих персонажів, зокрема, таких, як Людина-павук, Фантастична четвірка, Люди Ікс.

      Стен Лі також зіграв епізодичні ролі в багатьох фільмах, знятих за мотивами коміксів Marvel. Зокрема, його можна побачити у картинах "Люди Ікс", "Люди Ікс: Остання битва", "Людина-павук", "Людина-павук-2", "Залізний людина", "Шибайголова", "Халк" та "Фантастична четвірка".

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати
      Джерело: 24 Канал
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