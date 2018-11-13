Ми втратили генія, – в Голлівуді прокоментували смерть Стена Лі

Легендарний творець коміксів Стен Лі помер 12 листопада. Сумна звістка про таку втрату сколихнула весь Голлівуд: знамениті актори, які співпрацювали з творцем супергероїв Marvel, опублікували щемливі дописи.

Прихильники захопливих історій від кіностудії Marvel і досі не можуть оговтатись від втрати. За їхніми словами, світ супергероїв втратив легенду. Не менш зворушливо про Стена Лі відгукуються й знамениті актори, які впродовж багатьох років втілювали його персонажів на екрані.

Читайте також: Помер творець коміксів Marvel Стен Лі

"Залізна людина" Роберт Дауні-молодший зізнався, що всім завдячує Стену Лі. До допису актор додав спільне фото з творцем коміксів.

"Дякуємо за все, Стене", – написав знаменитий "Дедпул" Рейан Рейнольдс.

Скільки мільйонів нас завдячують цьому чоловіку. "Батько" Marvel зробив так багато людей настільки неймовірно щасливим. Спочивай з миром, Стене,

– зазначив "Людина-павук" Том Холланд.

"Ви дали нам персонажів, які продовжують підкорювати час і розвиватися в нашій свідомості. Ви навчили нас, що для майбутнього немає меж, поки ми маємо доступ до нашої уяви", – розповів актор "Чорної пантери" Вінстон Дюк.

THANK YOU, @TheRealStanLee. You gave us characters that continue to stand the test of time and evolve with our consciousness. You taught us that there are no limits to our future as long as we have access to our imagination. Rest in power! #EXCELSIOR #StanLee #rip pic.twitter.com/hnSmnHIDln — Winston Duke (@Winston_Duke) 12 листопада 2018 р.

"Сьогодні ми втратили одного з великих геніїв. Стене Лі, ви були натхненням і супергероєм для нас усіх. Дякую за те, що так багато зробили, і дали нам все, чого ми так прагнули", – написала акторка Зої Салдана, яка зіграла роль Гамори у "Вартових галактики".

Читайте також: Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel

Ми втратили творчого генія. Стен Лі був першопрохідцем у всесвіті супергероїв. Я пишаюся тим, що був невеликою частиною його спадщини і допоміг екранізувати одного з його персонажів,

– зазначив герой фільмів "Люди Ікс" Х'ю Джекмен.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 листопада 2018 р.

"Ніколи більше не буде такого, як Стен Лі. Десятиліттями він забезпечував як молодим, так і старим пригоди, втечу, комфорт, впевненість, натхнення, силу, дружбу та радість", – написав актор Кріс Еванс, який втілив першого героя Стена Лі "Капітана Америку".

"Легенда! Я щасливий, що знав вас. Дякую за всіх героїв, яких ви створили і подарували нам", – розповів Аарон Тейлор-Джонсон.

"Я в траурі разом з прихильниками Marvel сьогодні. Легендарний Стен Лі (відповідальний за більшу частину всесвіту Marvel) помер у 95 років. Він допоміг стільком людям і змусив посміхатись їх. Ми завжди пам'ятатимемо вас, Стене", – написала Скарлетт Йоханссон.

"Дякую за неймовірні пригоди, які ви створили для нас. Моя любов і підтримка друзям та родичам Стена Лі", – додав "Тор" Кріс Хемсворт.

Хто такий Стен Лі?

Це американський письменник та сценарист, творець персонажів, а також колишній президент і голова ради директорів відомого Marvel Comics.



У співпраці з декількома художниками Джеком Кірбі і Стівом Дітком, який мав українські корені, він створив безліч відомих персонажів, зокрема, таких, як Людина-павук, Фантастична четвірка, Люди Ікс.



Стен Лі також зіграв епізодичні ролі в багатьох фільмах, знятих за мотивами коміксів Marvel. Зокрема, його можна побачити у картинах "Люди Ікс", "Люди Ікс: Остання битва", "Людина-павук", "Людина-павук-2", "Залізний людина", "Шибайголова", "Халк" та "Фантастична четвірка".