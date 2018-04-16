"Мамо, я не хочу помирати": опубліковані моторошні дзвінки під час пожежі в Кемерово

Опубліковані аудіодзвінки до Служби порятунку тих, хто був зачинений у кінозалах торговельного центру "Зимова вишня".

Про це повідомив сайт УНІАН.

Читайте також: Відвідувачі ТЦ "Зимова вишня" могли вибратися з будівлі лише перші п'ять хвилин, – МНС Росії

Під час пожежі в Кемерово люди телефонували до Служби порятунку за телефоном 112. На задньому фоні чули крики і плач, а працівники диспетчерської не могли нічого вдіяти.

Ми не можемо вийти. Чому нас співробітники залишили?

– звучало у телефоні.

Люди телефонували і говорили про пожежу, плакали, просили допомоги, а натомість їм лише відповідали, що всі потрібні служби вже виїхали.

Ви знаєте, що в "Зимовій вишні" пожежа? Чому пожежники не приїжджають? Ми вже 20 хвилин тут помираємо,

– повідомив чоловік по телефону.

"Дихати немає чим. Тут люди вже пригають з вікон четвертого поверху і б'ються об асфавальт", – звучало в телефоні.

А на задньому фоні лиш чути дитячий плач і слова: "Мамо, я не хочу помирати".

Відео з опублікованими аудіозаписами в Службу порятунку під час пожежи в Кемерово

Телефонували і батьки тих дітей, які знаходилися в приміщенні під час пожежі.

У мене там діти. Вони не можуть вийти. Там повне заждимлення,

– сказала жінка.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговельному центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.