"Мамо, я не хочу помирати": опубліковані моторошні дзвінки під час пожежі в Кемерово
Опубліковані аудіодзвінки до Служби порятунку тих, хто був зачинений у кінозалах торговельного центру "Зимова вишня".
Про це повідомив сайт УНІАН.
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Під час пожежі в Кемерово люди телефонували до Служби порятунку за телефоном 112. На задньому фоні чули крики і плач, а працівники диспетчерської не могли нічого вдіяти.
Ми не можемо вийти. Чому нас співробітники залишили?
– звучало у телефоні.
Люди телефонували і говорили про пожежу, плакали, просили допомоги, а натомість їм лише відповідали, що всі потрібні служби вже виїхали.
Ви знаєте, що в "Зимовій вишні" пожежа? Чому пожежники не приїжджають? Ми вже 20 хвилин тут помираємо,
– повідомив чоловік по телефону.
"Дихати немає чим. Тут люди вже пригають з вікон четвертого поверху і б'ються об асфавальт", – звучало в телефоні.
А на задньому фоні лиш чути дитячий плач і слова: "Мамо, я не хочу помирати".
Відео з опублікованими аудіозаписами в Службу порятунку під час пожежи в Кемерово
Телефонували і батьки тих дітей, які знаходилися в приміщенні під час пожежі.
У мене там діти. Вони не можуть вийти. Там повне заждимлення,
– сказала жінка.
Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговельному центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.