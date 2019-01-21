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      Ми вже як Росія, яка рано чи пізно розвалиться, – Гнап

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      Україні не варто триматися лише за газотранспортну систему. Треба розвивати сучасну економіку, спочатку поборовши корупцію та встановивши верховенство права.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів колишній журналіст і зараз політик, автор відеоблогу "Право на правду" Дмитро Гнап.

      Читайте також: Друга спроба: Україна, Євросоюз та Росія обговорять транзит газу

      "Поки ми тримаємося за нашу газотранспортну систему як за таку чарівну пачику, яка нас рятує валютними надходженнями, рано чи пізно до нас підкрадеться обвал ринкоенергоносіїв, або зменшення споживання газу, або Росія добудує цей "Північний потік-2". І ми тоді просто залишимося як Попелюшка з гарбузом", – зазначив Гнап.

      Він нагадав, що 5 років тому, ідучи на посаду президента, Петро Порошенко обіцяв, що буде боротися з корупцією та встановлюватиме верховенство права.

      Відтак до нас мали прийти інвестори. Люди теж мали б почати інвестувати у бізнес своїми заощадженнями, побачивши, що у нас нарешті є справедливість, що правоохоронці не роздягають тебе, якщо ти підприємець, до трусів (даруйте). І у нас мало б початися економічне зростання. Тоді ми змогли б компенсувати втрату надходжень від газотранспортної системи,
      – підкреслив Гнап.

      Він наголосив, що Україна не може "просто молитися на газотранспортну систему".

      Інакше, чим наша влада відрізняє це від тих, хто сидить в Кремлі, які моляться на свої енергоресурси? Ми стаємо цілком такими ж як і Росія, яка рано чи пізно розвалиться. Ми ж не хочемо, щоб Україна теж розвалилася? Саме тому нам треба створювати сучасну економіку,
      – підсумував політик.

      Нагадаємо, в середині січня 2019 року партія "Сила людей" висунула кандидатом у президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа.

      Теги: Новини України Дмитро Гнап Новини політики Нафтогаз Тарифи на газ Газ Газпром Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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