"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців

Поліція відзвітувала, що знайшла і затримала нападника на херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк. Саме тому народний депутат від президентської партії Антон Геращенко зажадав – вибачень від громадськості. Бо вона, громадськість, критикувала поліцію за бездіяльність і можливу причетність до цього злочину.

Щоправда, затриманий виявився не надто схожим на фоторобот нападника. І на суді правоохоронці не змогли надати переконливі докази, що саме ця людина здійснила напад. Та Антон Геращенко все одно хоче вибачень від усіх, хто критикує поліцію. Хоча поліція в день нападу на Гандзюк не опитувала свідків, не вилучала відео з камер спостереження, не організувала дослідження рідини, якою облили жінку.

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І тільки після масового обурення людей правоохоронці нарешті хоча б якось почали працювати. Тобто, за те, що ми фактично змушуємо поліцію робити свою роботу, ми ще й маємо вибачатись.

При цьому, попри справу Гандзюк залишаються нерозкритими інші численні напади на активістів у різних містах України. Страшно навіть уявити, як нам всім доведеться вибачатися, коли поліцейські хоч якось почнуть розкривати ті злочини. Як би довелось вибачитись одеському активісту Сергію Стерненку, який пережив три замахи і якому поліція досі не надала державну охорону. Як би довелося вибачитись херсонському журналісту Сергію Нікітенку, по справі побиття якого поліція цілий місяць не могла встановити, чи справді Нікітенко є працівником ЗМІ.



Антон Геращенко хоче вибачень від усіх, хто критикує поліцію

А разом з нардепом Антоном Геращенком вибачень вимагає ще й нардеп Ірина Геращенко.

Пам'ятаєте нещодавню історію з поїздкою дітей впливових батьків з Краматорська до Хорватії? Я розповідав про це тут, в "Праві на правду". Після цього народна депутатка від БПП Ірина Геращенко написала у себе у фейсбуці гнівну відповідь. Там вона визнала, що в групі справді було мало дітей учасників АТО. Але вкотре закликала ставитись до всіх дітей однаково.



Ірина Геращенко хоче вибачень від "певних "активістів", які у всьому бачать зраду"

Ось що вона пише: "Я проти того, щоб Україна перетворювалася на країну "шарікових", які вважають, що діти службовців і вчителів чимось гірші, ніж діти робітників і селян. Ми це вже проходили". І закликала мене вибачитись перед дітьми та їхніми батьками – краматорськими чиновниками і бізнесменами. Також вона зажадала вибачень від: "певних "активістів", які у всьому бачать зраду".

Очевидно, пані Геращенко мала на увазі небайдужих мешканців Краматорська, які ставлять владі неприємні питання про учасників тієї поїздки. І мушу визнати, що нам справді соромно. Тобто – мерзенні речі робить влада, а соромно чомусь нам.

Нам соромно за те, що представниця партії влади зневажливо називає "активістами-зрадофілами" українських патріотів Донбасу. Які не зрадили свою країну. І вважають, що влада має бути підзвітна і підконтрольна громадянам в усьому. І в питанні оздоровлення дітей чиновників також. Нам всім соромно, що попри надзвичайний резонанс навколо цієї історії, владі байдуже до вимог людей. І сьогодні список дітей, які поїхали в цю поїздку – досі не опублікований.

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Пані Геращенко посилається на захист персональних даних і можливу небезпеку для дітей через розголошення списку прізвищ. Дивно. Тобто, до скандалу, коли партійні інтернет-сторінки БПП рясніли гучними повідомленнями про цю поїздку та фотографіями дітей, загрози чомусь не існувало. А щойно громадяни і ЗМІ почали ставити запитання – то ось загроза для дітей і з'явилася.

Я, до речі, пропонував депутатам від БПП бодай показати список з прізвищами в закритому режимі краматорським активістам. Але навіть на це влада не погодилась. Тому що дуже вже неприємно пояснювати, як замість дітей учасників АТО в цій групі більшість склали діти впливових краматорських чиновників та бізнесменів.

І ще нам соромно, що партія влади в Україні досі не гребує піаритися на дітях.



Діти у футболках з символікою БПП: "Solidarnist. Petro Pororshenko Bloc"

Днями мені скинули ще фотографії з тієї поїздки. На них діти у футболках з символікою БПП: "Solidarnist. Petro Pororshenko Bloc" – такі логотипи ви можете побачити на рукавах всіх учасників. І хоч організовано поїздку було, як ми знаємо, коштом уряду Хорватії – партійці Блоку Порошенка не забули зробити фірмові футболки з іменем президента та своєї політсили. Щоб пам'ятали, з чиїх рук отримали.

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Тому, коли можновладці коять якусь ганьбу і ще вимагають при цьому від нас вибачень – насправді їм хочеться сказати: вибачте, ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли і наскільки ви втратили адекватність. За це і несемо покарання у вигляді ось такої влади.