Ми як нація воюємо один з одним, – екс-директор ЦРУ піддав поведінку Трампа нищівній критиці

Дональд Трамп сильно заплямував імідж президентської посади своєю "лайкою" і постійною зневагою до правил пристойності як таких, а також дружбою з деспотичними лідерами по всьому світу. І тим, що він, як і раніше, прагне вибудовувати відносини так, як вигідніше йому, а не країні. Репутація Америки також була заплямована.

Про це в ефірі MSNBC екс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

Читайте також: Екс-глава ЦРУ прокоментував рішення Трампа відкликати у нього допуск до секретної інформації

На його думку, з усіх президентів, які коли-небудь займали Овальний кабінет, Трамп більше за всіх загострює розбіжності у США, підживлює і підгодовує ненависть, ворожість і нерозуміння серед американців.

Коли я бачу деякі твіти та коментарі, я відчуваю велику тривогу. Ми як нація просто воюємо один з одним! Президенти Сполучених Штатів традиційно намагалися залікувати такі внутрішні рани, внутрішні проблеми... А Дональд Трамп, по-моєму, неодноразово втрачав можливість вжити заходів в цьому напрямку. Він продовжує підігравати своїм найвідданішим прихильникам і годує їх, по суті, "сирим м'ясом". Це не в інтересах безпеки нашої країни,

– заявив колишній шеф ЦРУ.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.