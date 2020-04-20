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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ми йдемо по іспанському чи італійському сценарію, – мер Чернівців про ситуацію з COVID-19

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      COVID-19 у Чернівцях / asia.nikkei.com

      У Чернівцях більша частина заражених медиків це ті, які захворіли, приймаючи пацієнтів з COVID-19, як зі звичайним діагнозом.

      Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

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      Він повідомив, що у Першій міській лікарні є хворі медики, але їх не критична маса. В більшості випадків вони безсимптомні. Частина з них на наступному тижні вже повернеться на роботу, адже минуло 2 тижні карантину.

      Також міський голова зазначив, що в Чернівцях було дуже багато випадків, коли приходили жінки народжувати й не казали лікарям, що чоловік приїхав з-за кордону. Через це "косило" бригаду лікарів.

      "Ми йдемо по іспанському чи італійському сценарію по загальній захворюваності. В нас іде зростання вверх. Хочеться вірити, що БЦЖ чи "сонечко", чи Боженька нас врятує, але поки таких об'єктивних показників немає. Буде ще зростати кількість хворих" – заявив Олексій Каспрук.


      Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини Чернівців Коронавірус в Україні Новини України
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