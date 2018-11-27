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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Ми за дипломатичний шлях": у РФ їдко прокоментували свої дії в Азовському морі

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      У РФ цинічно прокоментували свої дії в Азовському морі
      У РФ цинічно прокоментували свої дії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У Росії заявляють, що виступають за вирішення проблем у взаєминах з Україною "на основі відповідального підходу та дипломатичним шляхом".

      Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

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      Так, в Москві незмінно називають захоплення українських кораблів в Азовському морі "провокацією Києва".

      Кожен раз знаходимо в собі сили говорити про те, що це неприпустимо, що ми за дипломатичний шлях,
      – сказала Захарова.

      Окрім того, представниця російського відомства прокоментувала висловлювання голови МЗС України Павла Клімкіна про винятково формальні дипломатичні стосунки з Росією.

      Офіційний представник МЗС РФ вказала, що Росія нібито вже неодноразово давала відповідь на питання про взаємодію з Києвом.

      "Ще раз кажу, ми на це питання відповідаємо так, як ми відповідаємо. Ми за вирішення будь-яких питань, навіть таких, які були вчора, виключно з точки зору відповідального підходу", – заявила вона.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

       

      Більше про воєнний стан в Україні через агресію Росії дивіться у відео

      Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

      УКРАЇНА ЗАПРОВАДИЛА ВОЄННИЙ СТАН У ВІДПОВІДЬ НА АГРЕСІЮ РОСІЇ: ХРОНІКА
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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