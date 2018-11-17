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      "Ми за ними стежимо": у США розповіли про контроль над кремлівськими пропагандистами

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      У США розповіли про боротьбу із кремлівськими пропагандистами
      У США розповіли про боротьбу із кремлівськими пропагандистами / Фото з відкритих джерел

      Російська пропаганда завдає великої шкоди суспільству, однак закривати телеканали не можна. Необхідно навчитись знаходити баланс між свободою слова і правдивістю інформації.

      Про це заявив виконавчий віце-президент Інституту миру США, екс-посол США в Україні Вільям Тейлор, пише Укрінформ.

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      Так, коментуючи закриття окремих пропагандистських телеканалів в Україні, Тейлор наголосив на важливості збереження свободи слова. Однак існує реальна загроза від російської пропаганди.

      Але є реальна шкода, яку роблять пропагандистські канали, поширюючи фейкову інформацію. Треба шукати баланс, не можна просто так допустити, щоб у пресі неможливо було нічого сказати,
      – сказав Тейлор.

      При цьому Тейлор вважає, що зовнішній вплив в інформацій простір необхідно контролювати. За його словами, у США вживають заходів щодо обмеження російської пропаганди.

      "Перша річ, яку ми зробили в США та спробували в Європі, – це дати людям з Кремля знати, що ми за ними стежимо, що ми спостерігаємо за тим, що вони роблять", – заявив він.

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      За словами екс-посла, російські пропагандисти мають усвідомлювати наслідки своїх дій незалежно від того, чи вони працюють із державними телеканалами, чи з приватними. 

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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