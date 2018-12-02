"Захищаємо Європу від агресії": у Москві відзначились заявою щодо своїх дій в Азовському морі

У Росії стверджують, що не здійснюють жодних агресивних дій у бік України. Там переконані, що саме вони "захищають Європу від варварства, мілітаризму і агресії".

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова у Facebook.

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Окрім традиційних абсурдних заяв, у Росії вирішили попрактикуватись у теоріях змови. Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада могла використати "провокацію" в Азовському морі, щоб скасувати зустріч президентів Росії і США на саміті G20 в Аргентині.

Згодом у російському відомстві зайшли ще далі – після висловлювань Президента України Петра Порошенка щодо подальших агресивних планів Кремля там заявляють про свої "заслуги перед Європою".

Після того, як Порошенко заявив про те, що "Росія нібито має намір захопити Маріуполь і Бердянськ", можна з упевненістю сказати, перефразовуючи його ж вислів: це саме Росія захищає Європу від "варварства, тиранії, тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над усім нашим континентом,

– написала вона.

При цьому Захарова традиційно звинувачує Україну в "провокаціях" у бік РФ.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.