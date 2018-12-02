18:51
2 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Захищаємо Європу від агресії": у Москві відзначились заявою щодо своїх дій в Азовському морі

      85 Читать новость на русском
      У Москві відзначились новою заявою щодо агресії в Азовському морі
      У Москві відзначились новою заявою щодо агресії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У Росії стверджують, що не здійснюють жодних агресивних дій у бік України. Там переконані, що саме вони "захищають Європу від варварства, мілітаризму і агресії".

      Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова у Facebook.

      Читайте також: Які наслідки для Європи матиме агресія Кремля в Україні: гучні застереження з боку Порошенка

      Окрім традиційних абсурдних заяв, у Росії вирішили попрактикуватись у теоріях змови. Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада могла використати "провокацію" в Азовському морі, щоб скасувати зустріч президентів Росії і США на саміті G20 в Аргентині.

      Згодом у російському відомстві зайшли ще далі – після висловлювань Президента України Петра Порошенка щодо подальших агресивних планів Кремля там заявляють про свої "заслуги перед Європою".

      Після того, як Порошенко заявив про те, що "Росія нібито має намір захопити Маріуполь і Бердянськ", можна з упевненістю сказати, перефразовуючи його ж вислів: це саме Росія захищає Європу від "варварства, тиранії, тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над усім нашим континентом,
      – написала вона.

      При цьому Захарова традиційно звинувачує Україну в "провокаціях" у бік РФ.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      ВЗАЄМИНИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЕСКАЛАЦІ КОНФЛІКТУ НА АЗОВІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      сьогодні , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 1554
      Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      сьогодні , 16:01 Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      Блог Соцмережі 6426
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сьогодні , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 1412
      Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      сьогодні , 12:00 Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      Блог Медіа 625
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сьогодні , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 2716
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові
       7 травня 2017 , 23:41
      Американського туриста зарізали в Ізраїлі (18+)
       8 березня 2016 , 22:25
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук