Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського

Відгримів перший концерт у турі "HELLO" гурту "Антитіла". Сталося це 25 травня у Львові. Проте колектив є відомим не лише співочою діяльністю, а й активною громадянською позицією. Хлопці неодноразово відвідували Донбас із волонтерською ініціативою, а фронтмен групи Тарас Тополя – представник UNICEF в Україні.

Що співак думає про волонтерство, як коментує настрої людей на сході України, а також, що думає про співпрацю у своєму кліпі із Володимиром Зеленським, читайте у матеріалі 24-го каналу.

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Доволі незвична назва гурту. Чому саме "Антитіла"?

Почалось все із однойменної пісні "Антитіла", а вже згодом ми знайшли філософський контекст, адже "Антитіла" – це боротьба протилежностей, між добром і злом, увесь свій існує між цими двома поняттями. Світ – дуальний, саме на цих двох протилежностях десь існуємо, і ми – посередині, між добром і злом.

З огляду на ваші добутки не лише на сцені, Ви – обличчя UNICEF, активно волонтерите, часто їздите на схід, туди де гаряче. Як вважате, волонтерство у такому форматі, себто, військове волонтерство, має бути у державі?

Все потрібно розуміти у контексті. Явище армійського волонтерства не є поганим, але в контексті того, що є держава та мільйони українців платять податки у бюджет, з яких беруть гроші на забезпечення армії, в нормальному стані функціонування держави такого явища просто не могло б існувати.

Тому, що військовий як важливий елемент утримання суверенітету держави, як той елемент механізму, який захищає її, мусить бути одягненим, взутим, нагодованим, у його аптечці мають бути усі засоби захисту та надання допомоги, він має бути соціально забезпеченим. Престиж цієї посади має втримуватись на належному рівні.

У нас же такого, на жаль, не було, і тоді коли у нас виникла гостра потреба у волонтерстві, держава перебувала у тотальному нок-дауні. І волонтери стали тим рятівним човном, на якому армія випливла догори.

Я не скажу, що волонтери зробили все, але зробили все, що могли тоді. Не лише волонтери, а й увесь народ України, через волонтерів допомагав бійцям на сході.

Але, якщо ми уявимо нормальний стан функціонування держави, то військових волонтерів не має бути не тому, що люди не захотіли, а тому, що немає потреби. Адже держава мала би забезпечити армію без усіляких нюансів, гідно забезпечити.

"Антитіла" є активним волонтерами на Донбасі / фото Facebook Тарас Тополя

Я ще з 2014-го року казав і кажу, що волонтерство у такому форматі, у якому воно виникло, – це ганьба для держави, як для політико-територіального формування влади. Це великий респект до людей, які це взяли на себе, але для держави – це ганьба. Це означає, що держава, як політичний інститут не може фінансово забезпечити свою ж оборону.

Як я розумію, ви з хлопцями доволі часто буваєте на Донбасі, які там панують настрої у людей?

Настрої – різні, тому однозначної відповіді дати не можу. По-різному, велика частина населення їздить автобусними турами на Москву, не скажу, що їм байдуже, але Україна не дає іншої альтернативи. Або якщо і дає, то у форматі заборон.

Заробітчани зі сходу, так і продовжують їздити до Росії. Наприклад, заїжджаєш у містечко, а там усі стовби заклєєно автобусними турами на Москву. Чому? Тому, що є на це попит.

Щодо контрактної армії, то у нас є певний відсоток, не можу сказати, наскільки він є великим, але ці хлопці просто користуються можливістю заробити грошей і отримати певний статус.

Якщо порівнювати із початком активних бойових дій, десь до 2015-го року, коли спершу активно розвивався добровольчий рух, який потім увійшов до складу Національної гвардії чи ЗСУ, там де було певне ідеологічне підґрунтя, то зараз це більше утилітарний підхід людини заробити грошей на армійській професії.

У цьому так само немає нічого поганого, просто держава має мотивувати не просто заробляти гроші, а й готувати гідних захисників. Також є втома від всього, що там відбувається: від збройного конфлікту, від певних дій влади, від дій Росії – все в комплексі. Словом, там важко, ейфорії точно немає.

Із пісні слів не викинеш, свого часу у вашому кліпі на пісню "Lego" знявся Володимир Зеленський. Це відбулось ще задовго до передвиборчої гонки. Чи не закидали Вам про підтримку ще тоді кандидата і як Ви до цього ставитесь?

Були певні запитання, прямих, на кшталт підтримуємо чи ні – не було, але питали, чи знали ви, що він збирається йти у політику, чи знали ви, що знімаєте у кліпі майбутнього президента. Ні, не знали, у нас була творча співпраця, якою ми дуже задоволені. Не лише конкретно із ним, а й з усією командою "Квартал-95".

Володимир Зеленський у кліпі до пісні Lego від гурту "Антитіла": дивіться відео

У них було детально сплановано творчий процес, підготовка до релізу нового фільму. Нас запросили записати україномовний саундтрек до нього, співрежисером до стрічки "Я, ти, він, вона" у Володимира Зеленського був американець, і нам це теж дуже імпонувало. Процес написання саундтреку розпочався ще рік тому, влітку, всі деталі погодили, в цьому ж контексті зняли відеокліп, попросили Володю знятися, він люб'язно погодився.

Ніяких розмов про політику ми не вели, тому, що контекст нашої співпраці був зовсім не політичним. Звичайно, я бажаю Володимиру Зеленському принести зміни у державу та дуже сподіваюся, що суверенітет країни та її українське майбутнє не буде зраджено та все рухатиметься у напрямку НАТО, Європейського Союзу та економічного зміцнення держави.

Як ставитесь до, так званих "артистів-гастролерів"?

Ніяк, це їхня справа. Нікого не засуджую, бо не маю морально-етичного права. Але "Антитіла" своїм прикладом демонструють, що є інші варіанти.

Наше рішення не давати концертів у Росії, викликано нашими моральними переконаннями, нічого більше. Аджезаконодавчо ніхто нічого не обмежив, і з огляду на це у мене – більше питань до влади: якщо ви справді вважаєте, що це аморально, то видайте нормативно-правовий акт і врегулюйте це питання. Якби був закон, я б зміг це прокоментувати.

"Антитіла" до початку війни мали певну історію в Росії, і ми декларуємо, що відновлення гастролей там є можливим. Дуже багато людей у Москві, Санкт-Петербурзі чекають на наш концерт. Але поки не зміниться там режим, поки в Кремлі не зміниться влада, не вимкнеться телевізор і пропаганда, не бачу змісту туди їхати. Ми закрили для себе Росію та запрошення росіян.

Ви з дружиною вдвох артисти, у обох насичений графік і двоє дітей, як вам вдається все встигати?

Важко, але нам допомагають наші батьки. Якби не вони та няня, яка працює у нас, було б дуже складно.

А чи немає у вас в сім'ї конкуренції?

Немає, усе м'яко та спокійно, виникають часом конфлікти та непорозуміння, як і в будь-якій сім'ї, але вони ніяк не є прив'язаними до творчості чи амбіцій. Ми підтримуємо один одного. У кожного з нас свій графік, у Олени – свої концерти.



"Ми підтримуємо один одного," – Тарас Тополя про дружину Олену (сценічний псевдонім – Альоша)

Приїжджає її мама, трошки згодом прилітає моя мама із чоловіком, підтримати та доглянути за дітьми. Ну і звичайно, мій батько із дружиною, який живе не далеко від нас і завжди є готовим допомогти. Адже ми – молоді, маємо купу планів, справ, енергії, а дітям потрібно, щоб хтось був поруч.

Чи виявляли малюки інтерес до вашої професії, розуміють хто мама і тато?

Звичайно, вже розуміють, проте інтересу поки не проявляли. Якщо захочуть стати артистами, то підтримаємо, звісно. Захочуть стати кимось іншим – підтримаємо теж. Найважливіше, щоб були щасливими.