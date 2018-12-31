Ми запросили молодих гравців, які виростуть у великих футболістів, – Ахметов

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов підсумував рік, що минає, та привітав вболівальників з новим, 2019 роком. Президент "гірників", зокрема заявив, що в 2018 році клуб потребував зміни поколінь.

"2018-го ми перемагали. "Шахтар" водинадцяте здобув золоті медалі чемпіонату й удванадцяте став володарем Кубка України. Команда знов продемонструвала свій високий клас, другий рік поспіль зробивши "золотий дубль", – цитує Ахметова офіційний сайт "Шахтаря".

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Ахметов впевнений, що молоді гравці "Шахтаря" виростуть у великих футболістів.

"2018-го ми змінювались. Команда потребувала зміни поколінь, нових рішень, нових амбіцій. І ми запросили молодих талановитих гравців, які, я переконаний, виростуть у великих футболістів і стануть майбутнім нашого клубу", – відзначив президент донеччан.

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