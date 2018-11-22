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      Ми завершуємо розробку швидкісного коридору громадського транспорту на Троєщину, – Кличко

      82 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко

      Сьогодні столична влада співпрацює зі Світовим банком щодо розробки системи швидкісного громадського транспорту для здійснення масових перевезень. Зокрема, йдеться про перший такий коридор (маршрут) на Троєщину.

      Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації, йдеться на сайті партії УДАР.

      "Сьогодні ми співпрацюємо щодо розробки системи швидкісного вуличного транспорту для здійснення масових перевезень. Перший такий коридор ми плануємо запустити на Лівий берег – Троєщину", – сказав Кличко.

      Він подякував директору Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен за підтримку, яку місто останні роки отримує від банку, та ефективну співпрацю.

      "Ми вдячні Світовому банку за підтримку та рекомендації, які ви для нас розробляли. Вони були дуже корисними та важливими для міста. Ми відкриті, серйозно налаштовані на подальшу співпрацю та демонструємо прозорість нашої роботи", – відзначив Кличко.

      "Ми тут, бо готові надалі підтримувати ваше місто. Ми готові надати технічну підтримку – техніко-економічне обгрунтування – щоб розробити детальний план цього коридору", – запевнила Сату Кахконен. Так, на розробку ТЕО за підтримки Світового банку буде спрямовано близько 1 мільйону доларів грантових коштів. Також Світовий банк розглядає можливість виділення кредиту на реалізацію цього проекту. Протяжність такого коридору (маршруту) на Троєщину становитиме 20 км.

      Планується, що основним донором інвестиції має стати Міжнародна фінансова корпорація.

      "Міжнародна фінансова корпорація може також надавати кредити безпосередньо вашому місту", – у свою чергу запевнив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пелмар.

      Теги: Новини Києва Віталій Кличко Фінанси Світовий банк
      Джерело: 24 Канал
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