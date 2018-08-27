"Ми ж забили два "Славії", – Хацкевич висловив оптимізм щодо матчу-відповіді "Динамо" з "Аяксом"

"Динамо" приймає "Аякс" у плей-оф Ліги Чемпіонів після поразки 1:3. Від "Динамо" чекають єврокубкового подвигу. Головний тренер команди Олександр Хацкевич був доволі оптимістичним у своїх висловлюваннях.

Поразка залишає примарні шанси киянам на шляху до групового етапу Ліги Чемпіонів.

Читайте також: Динамо – Аякс: невтішний прогноз букмекерів для киян на матч Ліги чемпіонів

Букмекери оцінюють перспективи біло-синіх на подолання амстердамського бар'єру у співвідношенні шість до одного.

Ми ж забили два голи, коли грали у ЛЧ зі "Славією". Звісно, ми змінимо нашу гру. Агресія, пресинг з перших хвилин, і не забувати про оборону – адже атака у "Аякса" доволі сильна,

– розповів головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

Ерік тен Хаг, головний тренер "Аякса", у свою чергу запевняв, що у арсеналі його команди є кілька моделей гри, і хоч "Динамо" буде атакувати більше, це не означатиме, що "Аякс" притиснеться до своїх воріт.



Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич

Генеральний директор "Аякса" і відомий у минулому ворота Едвін ван дер Сар підкреслив, що Ліга Чемпіонів – безцінний досвід для вихованців клубу, "лакмусовий папірець" для оцінки роботи академії. На його думку, "Динамо" теж не проти перевірити на такому рівні свою "молоду кров".



Ерік тен Хаг, головний тренер "Аякса"

Одним із вихованців дитячо-юнацької школи "Динамо" є Артем Бєсєдін – основний нападник команди, який, щоправда, через пошкодження, ймовірно, не зіграє проти "Аякса". А от гості із Амстердама в атакувальній ланці чекають на підсилення – у стрій повертається бразильський нападник Давід Нерес.

Читайте також: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі Ліги Націй: не обійшлося без несподіванок

Матч стартує у вівторок о 22 годині за київським часом.