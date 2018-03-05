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"Ми живемо гірше, ніж бродячі пси": Східну Гуту з усіх боків оточили війська Асада

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Обстріли Східної Гути
Обстріли Східної Гути / Getty Images

У Сирії посилили обстріли Східної Гути поблизу Дамаска. Армія Башара Асада вже відбила у повстанців близько 25% цього району.

Про це повідомляють сирійські активісти, передає "Радіо Свобода".

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За їхніми даними, гуманітарна ситуація у Східній Гуті не покращується. Не діють ані щоденне 5-годинне перемир'я, про яке оголосила Росія, ані загальне припинення вогню, про яке йдеться у резолюції ООН.

Східна Гута

Східна Гута з усіх боків заблокована урядовими військами. Там в облозі досі перебувають майже 400 тисяч людей. Вони потребують води, продуктів харчування та ліків. В ООН заявили, що не можуть доставити їм гуманітарну допомогу, оскільки сирійські посадовці не дають на це дозвіл.

Ми голодні. Наші діти не мають ані одягу, ані їжі. Нас поглинає бруд, пліснява та розруха. Ми живемо гірше, ніж бродячі пси,
– сказала сирійка, яка перебуває в облозі у Східній Гуті.

Війська Асада за підтримки росіян бомбардують Східну Гуту вже понад два тижні. За цей час там загинули 650 людей, з них – 150 дітей.

26 лютого з'явилась інформація, що Східну Гуту атакували хімічною зброєю. В одну з лікарень потрапили щонайменше 14 людей з симптомами отруєння хлором. Лікарі підтвердили смерть однієї дитини, однак не змогли заявити про газову атаку.

Теги: Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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