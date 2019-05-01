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      "Ми живемо у страху – все не так, як раніше": як Шрі-Ланка оговтується після серії терактів

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      Шрі-Ланка потроху оговтується від терористичних нападів. У країні відновили роботу соцмереж. Щоби запобігти дезінформації, досі користуватися інтернет-зв'язком було заборонено. Відновились і богослужіння у храмах, щоправда, – під охороною. Упродовж тижня жителі дивились меси по телебаченню.

      Антитерористична операція досі триває. Уже затримано майже півтори сотні ймовірних злочинців.

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      Після терористичних атак, які сколихнули острів на самісінький католицький Великдень, у країні запровадили надзвичайний стан, там триває антитерористична операція.

      Досі храми були зачинені, а богослужіння транслювались по телебаченню. Зараз же роботу храмів відновлено. Щоправда, правиться там під прискіпливою охороною.

      Приблизно 300 військовослужбовців, 50-60 поліцейських та спеціальні командоси стоять на охороні. Це перша меса тут після Великодня. Тому і такі заходи безпеки,
      – розповів священик Нартон Джонсон.

      Шрі-Ланка потроху оговтується від терористичних нападів.
      Шрі-Ланка потроху оговтується від терористичних нападів


      Богослужіння відновили, однак – під суворою охороною


      До цього меси дивлись тільки по телебаченню

      Але одне строге правило залишилось. Щоб розпізнавати людей, правоохоронці забороняють носить одяг, який закриває обличчя. При тому, що десята частина населення Шрі-Ланки мусульмани. І для жінок там було звично носити нікаби і бурки.

      Це добре, що заборонили закривати обличчя. Але для декого це удар, бо це ісламська культура. Вони завжди покривають обличчя,
      – пояснила місцева жителька Фатіма Мустаке.

      Наразі причетними до вибухів у храмах та готелях вважаються щонайменше 150 прихильників терористичного угрупування "Ісламська держава". Їх було заарештовано у ході антитерористичної операції.


      Затримали щонайменше 150 прихильників "Ісламської держави"

      Правоохоронцям днями вдалось викрити один з осередків, який базувався у звичайнісінькому будинку.

      Навіть попри те, що присутні сили безпеки, відчуття не таке, як було раніше. Ми живемо у страху. Ніколи раніше такого не було,
      – поділилася думками місцева жителька Кандіма Крішанті.

      Зараз країна потроху оговтується від нападів. Для безпеки задіяно тисячі військових, які патрулюють вулиці.

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      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Теракт Жертви Ісламська держава
      Джерело: 24 канал
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