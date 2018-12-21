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      "Ми знали, нас не цікавить": італійська компанія співпрацює з окупантами в Криму попри санкції

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      Італійська компанія в обхід санкцій постачає обладнання в Крим, – ЗМІ
      Італійська компанія в обхід санкцій постачає обладнання в Крим, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Італійська компанія продала промислове обладнання новому заводу агрофірми "Золота Балка", що розташований в окупованому Росією Криму. Така компанія не одна – з окупантом попри санкції також, ймовірно, співпрацюють ще кілька виробників

      Про це повідомляють "Крим.Реаліі".

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      Так, представник комерційного відділу італійської Bertolaso ​​Лука Карассо розповів, що два місяці тому компанія доставила фірмі "Золота Балка" для заводу в Севастополі машину для мийки, наповнення та закупорювання пляшок.

      Торговий контракт, за словами Карассо, підписали з фірмою "Золота Балка" і з одним з двох власників підприємства.

      Контракт підписаний з Росією, агрофірма "Золота Балка" – Росія, але ми знали, що наш товар був призначений для встановлення на кримському підприємстві,
      – пояснив він.

      За словами представника компанії, спочатку замовлення було оформлено з "Золотою Балкою" з офісом в окупованому Криму, але остаточний контракт про продаж підписали з Росією.

      "Все законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють – нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції і моральний бік питання, я закінчую розмову", – сказав Карассо.

      Посольство України в Римі наголошує, що поставки обладнання в анексований Крим є порушенням європейського законодавства. Як повідомили в посольстві, Україна разом з європейськими партнерами буде реагувати на ці факти.

      До слова, Ззпуск нового заводу агрофірми "Золота Балка" відбувся в Севастополі 12 грудня. Як стверджують представники підприємства, на завод встановили італійське обладнання фірм Bertolaso, Innotec, Robino & Galandrino, Gortani та інших компаній. Там факти співраці заперечують або ухиляються від відповіді.

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      До Міністерства закордонних справ Італії направили вербальну ноту з проханням вжити заходів для запобігання порушенню італійськими компаніями режиму санкції Євросоюзу. Офіційної реакції Італії поки немає.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 21 грудня
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