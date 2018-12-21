"Ми знаємо, як вам боляче": міністр оборони Британії зустрівся із сім'ями полонених моряків

Великобританія допомагатиме звільнити українських моряків, яких РФ захопила у полон поблизу Керченської протоки. Також британські інструктори прибудуть в Україну для підготовки вітчизняних морпіхів.

Про це держсекретар з питань оборони Великобританії Гевін Вільямсон розповів під час зустрічі із сім'ями полонених українських моряків в Одесі, інформує ТСН.

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Ми знаємо як боляче вам. Усі країни повинні об'єднатися, щоб заявити, що це неправильно. Ми повинні працювати і стояти пліч-о-пліч, щоб повернути ваших близьких додому і підтримувати територіальну цілісність України,

– зазначив очільник оборонного відомства Великобританії.

Він також додав, що саме після атаки українських кораблів Росією було ухвалене рішення, щоб британський розвідувальний корабель зайшов у територіальні води України у Чорному морі. Його перебування у термінах не обмежене.

"Ми хочемо продемонструвати що наші кораблі мають право рухатися міжнародними водами і ми також вважаємо, що кораблям інших країн необхідно приєднатися до Великобританії на українській території", – заявив Вільямсон.

Окрім цього, за його словами, до України прибудуть британські інструктори для підготовки вітчизняних морпіхів.

Зазначимо, що 21 грудня Україна та Британія домовились про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.

Нагадаємо, корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів.

Якою була агресія Росії у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.