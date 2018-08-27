"Ми зробили недостатньо": експерти про "запас міцності" Росії і санкції США

Нові санкції США проти Росії уже чинні. Вони стали відповіддю Америки на застосування Росією хімічної зброї у Британії під час отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Американські політики запевняють – якщо Росія не покається і не припинить програму застосування хімічної зброї, її чекає наступна порція санкцій.

Ввести санкції в дію Державний департамент США мав ще тиждень тому, втім, з невідомих причин, відтермінував рішення. 27 серпня на сайті Федерального реєстру США про це нарешті повідомили офіційно.

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Відтепер Вашингтон для Москви закриває можливість надавати жодні кредити, забороняє постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї. Санкції ввели згідно зі законом про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року. Усе це – через отруєння у Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля. До того усі санкції США стосувались злочинів Кремля на території України.



27 серпня на сайті Федерального реєстру США офіційно повідомили про санкції

Якщо ж Росія не припинить програму хімічної зброї, США погрожують, що наступний етап санкції буде ще жорсткішими. Зокрема, можуть обмежити експорт й імпорт товарів і заморозити дипломатичні відносини між обома країнами.

Усі заходи, яких ми вживали стосовно Росії – не спрацювали. Росія зупиниться лише тоді, коли заплатить високу ціну. І, очевидно, поки що ми зробили для цього недостатньо,

– сенатор США Ліндсі Грем.

Крім того, можуть скасувати польоти до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот", а ще Америка планує заборонити Росії використовувати долар США для розрахункових операцій.



Ліндсі Грем, сенатор США, вважає навіть чинні санкції – недостатніми

Оскільки рубль не є міжнародною валютою, тамтешня економіка не зможе нормально працювати.

Зараз золотовалютні запаси Росії складають 450 мільярдів доларів. З них ліквідними, тобто – такими, якими можна справді розраховуватися, десь є 50-55%. При цьому зовнішні санкції не будуть справді дуже відчутними, адже зазвичай не йдеться про два чи три місяці – це дуже коротка дистанція,

– розповів керівник "Центру дослідження Росії", колишній очільник МЗС Володимир Огризко.

На його думку, поки що у Росії є запас міцності. Тому на серйозні наслідки від першого раунду заборон очікувати не варто.



Володимир Огризко, колишній керівник МЗС, вважає, що у Росії ще є запас міцності

Добре було б, вважає Огризко, якби американці запровадили санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку". З одного боку, це може поглибити розкол між Європою і Америкою, а з другого - буде чітким сигналом для тих, хто хоче всидіти на двох стільцях одночасно.

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Загалом, експерти впевнені – щоб дійсно був ефект від санкцій, треба застосовувати комплексні дії. Європа має діяти спільно з Америкою. А от від точкових санкцій видимого чи швидкого ефекту годі очікувати.