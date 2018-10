Ми зустрічались з іншими, – Джастін Тімберлейк відверто розповів про зраду

Голлівудський красень Джастін Тімберлейк, який є успішним співаком та актором, вирішив спробувати свої сили ще й в літературі. Знаменитість написав автобіографічну книгу, в якій зізнався про зраду.

Вже 30 жовтня у мережі можна буде придбати першу книгу Джастіна Тімберлейка – "Hindsight & All the Things I Can not See in Front of Me". Мемуари покажуть світу справжнього артиста, який оголив душу та відкрив чимало секретів перед прихильниками. Одним з них є зрада коханій дружині Джессіці Біл.

Як повідомляє Radar Online, видання складатиметься зі спогадів Джастіна Тімберлейка та його відвертих заяв. Окрім цього, артист поділиться кількома архівними фото та сімейними історіями.

За інформацією таблоїду, у книзі Джастін не приховав зраду Джессіці Біл. Журналісти стверджують, що сталось це на першому етапі роману, коли співак ще не знав, що акторка – саме та жінка, з якою він створить сім'ю. Окрім цього, вільні стосунки влаштовували Джессіку Біл.

Ми зустрічалися з іншими, щоб захиститися від прив'язаності і можливого болю, який могли заподіяти одне одному,

– заявляє Джастін Тімберлейк у книзі.

Співак додав, що з часом він не хотів ділити Джессіку ні з ким іншим. Тому його роман успішно закінчився весіллям у 2012 році. Пара й досі випромінює щастя під час публічних виходів та насолоджується вихованням 3-річного сина Сайлеса.