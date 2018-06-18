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Microsoft припинить підтримку користувачів Windows 7 та Windows 8

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Microsoft припинить підтримку користувачів Windows 7 та Windows 8
Microsoft припинить підтримку користувачів Windows 7 та Windows 8 / Фото з вільних джерел

Microsoft повідомила, що припинить з липня 2018 року надавати рішення та відповіді на питання щодо застарілих програмних та апаратних продуктах, які користувачі публікують на форумах компанії.

Про це повідомляє Securitylab.

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Програмні продукти, для яких співробітники Microsoft більше не будуть надавати технічну підтримку, включають Windows 7, Windows 8.1, Windows 8.1 RT, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 та Office 2013.

Компанія також закриє тему обговорення медіаплеєра Zune і фітнес-трекера Microsoft Band, які тепер будуть доступні тільки для читання. Крім цього, Microsoft більше не буде відповідати на питання про планшети Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT і Surface 2.

Не буде ніяких активних оглядів, моніторингу або відповідей на питання. Форуми як і раніше будуть модеруватись співробітниками Microsoft для того, щоб користувачі могли спілкуватися в безпечній та позитивній обстановці,
– йдеться в заяві Microsoft.

Варто зазначити, що американська корпорація також перестане брати участь в обговоренні теми "Форум мобільних пристроїв", проте продовжить надавати підтримку в темі "Інші мобільні пристрої Windows".

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Теги: Техно Інтернет Microsoft Windows 8
Джерело: 24 Канал
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