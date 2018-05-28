Microsoft анонсувала гру для Surface Phone

В магазині додатків Microsoft Store з’явилася нова гра Miami Street, яку розробила студія Electric Square за підтримки Microsoft Studios. Проте цікава не сама поява гри, як те, що вона призначена для Windows 10 та Andromeda OS.

Про це повідомляє mspoweruser.com.

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Раніше повідомлялося, що проект отримає назву Forza Kart, але у підсумку його перейменували. Сама гра по суті не є нічим вражаючим. Куди цікавіше той факт, що вона створена для пристроїв з сенсорним екраном на базі Windows 10 і Andromeda OS – спеціальної оболонки для гібридного смартфона, відомого як Surface Phone.

У нас є цікаві новини. Ми з гордістю оголошуємо Miami Street – проект, який Electric Square розробила з нашими партнерами в Microsoft Studios. Гра створена для запуску на будь-якому пристрої з Windows 10. Miami Street – це новий вид гонок, призначений для широкої аудиторії, яка любить простий в освоєнні досвід. У міру продовження розвитку Miami Street в найближчі місяці ми почнемо випуск гри в різних регіонах для тестування і зворотного зв'язку з гравцями,

– йдеться в анонсі гри.



Скріншот з гри Miami Street

Аналіз метаданих гри показав, що вона орієнтована на пристрої з Windows 10 і Andromeda OS. Остання являє собою спеціальну оболонку, розроблену для складних смартфонів на базі повноцінної версії Windows 10. Першим таким ґаджетом повинен стати довгоочікуваний Surface Phone, чутки про який ходять останні кілька років.

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Ймовірно, Microsoft зробила висновки з провалу мобільної версії Windows, тому до повернення на ринок смартфонів вона готує "ґрунт" з оптимізованих додатків та ігор.

Трейлер гри Miami Street від Microsoft – дивіться відео