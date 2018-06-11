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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Microsoft готує до виходу ігрові консолі нового покоління, – голова Xbox

106 Читать новость на русском
Xbox One X
Xbox One X / overclockers

Голова бренду Xbox Філ Спенсер повідомив, що корпорація активно працює над розробкою нових ігрових пристроїв. Microsoft обіцяє, що ігрова консоль Xbox One не стане останньою моделлю компанії, навіть попри те, що керівники великих видавництв пророчать "смерть" приставкам.

Про це повідомляє 4pda.

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Анонс відбувся під завісу конференції Е3 2018, яка розпочалася в суботу, 9 червня, перед трейлером гри Cyberpunk 2077. Розповівши про плани фірми на стрімінг і створення геймерського штучного інтелекту, Спенсер оголосив, що зараз Microsoft активно розробляє архітектуру наступних консолей.

На жаль, нічого конкретніше Спенсер не повідомив, залишивши великий простір для спекуляцій і припущень. Чи чекає нас принципово нова приставка? Або ж мова про чергову поліпшену версію Xbox One, подібно One X? Поки невідомо, втім, це не завадило залу відреагувати на анонс зливою оплесків.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Ігри Microsoft
Джерело: 24 Канал
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