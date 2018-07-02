Microsoft готує "таємничий" ґаджет: кишеньковий пристрій з двома екранами

Корпорація Microsoft вже два роки працює над "таємничим" ґаджетом. При цьому під кодовою назвою Andromeda пристрій помічали у патентах і навіть в коді операційної системи Windows 10.

Видання The Verge отримало внутрішній документ Microsoft, в якому є опис цього ґаджета. Це кишеньковий пристрій, який буде складається навпіл і матиме два екрани.

Читайте також: Apple готує революційний iPad – аналітик розповів деталі

Як мовиться у описі, ця розробка вплине на подальший напрямок у розвитку лінійки Surface (серія комп'ютерів із сенсорними екранами та інтерактивних дощок) і створить "нову революційну" категорію пристроїв та розмиває грань між комп’ютером і смартфоном.

"Це новий кишеньковий форм-фактор пристроїв Surface, який об'єднує інноваційні апаратні і програмні досягнення для створення дійсно персонального і універсального засобу", – сказано у документі, що опинився у розпорядженні журналістів.

Що стосується дизайну, то новий пристрій має бути таким собі кишеньковим мобільним ґаджетом з двома екранами, схожим на складаний планшет.

У компанії планують випустити новинку вже у цьому році.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно